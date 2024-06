Torna la Notte Bianca in biblioteca

SESTO FIORENTINO – Torna la Notte Bianca alla Biblioteca Ragionieri. Dalle 16 di oggi sabato 8 giugno alle 12 di domenica 9: 20 ore filate di spettacoli, tornei di giochi di ruolo, iniziative per bambini, caccia al tesoro letteraria, cinema, arte, milonga escape room. Oltre 30 appuntamenti rigorosamente a ingresso libero. Si parte sabato al […]

SESTO FIORENTINO – Torna la Notte Bianca alla Biblioteca Ragionieri. Dalle 16 di oggi sabato 8 giugno alle 12 di domenica 9: 20 ore filate di spettacoli, tornei di giochi di ruolo, iniziative per bambini, caccia al tesoro letteraria, cinema, arte, milonga escape room. Oltre 30 appuntamenti rigorosamente a ingresso libero.

Si parte sabato al pomeriggio con le favole su misura del Fabulabus e si finisce domenica mattina sulle note dell’Orchestra Sarabanda2014. Nel mezzo le sonorità jazz/balcaniche della Camillocromo Jazz Band, il cantautorato pop della giovanissima Sofya, le cover rock dei Nine ‘N Jack, i canti della tradizione toscana del Coro Toscantando.

Tante le proposte per i più piccoli, tra cui la caccia al misterioso oro bianco della manifattura Ginori, oggi sede della biblioteca, la “Notte dei pupazzi” (portate alla sera vostro il pupazzo del cuore, venite a riprenderlo la mattina seguente e… vedrete cosa ha combinato durante la notte), l'”Escape room” e il suo misterioso pacco – ci sono anche quelle per adulti – lo spettacolo d’animazione “La rana e il suo cocco”.

E ancora, da non perdere le “Degustazioni letterarie” – libri come ingredienti di gustosi piatti di Calvino, Capote, Woolf – la scienza raccontata in tre minuti insieme ai ricercatori del CNR, le osservazioni astronomiche con telescopio, tornei di scacchi e Risiko e mercatino di libri.

Per gli appassionati di Giallo e di letteratura si svolgerà anche una Caccia al tesoro per scoprire tanti titolo polizieschi, iniziativa promossa dal Club del Giallo.

A mezzanotte la biblioteca si trasformerà in milonga per audaci passi di tango – iniziativa a sostegno dell’Associazione Toscana Tumori – e sempre a mezzanotte partirà la cine-maratona dedicata a film a tema piratesco. Immancabile, la spaghettata!

Domenica mattina risveglio con sessione di yoga e musica dal vivo, a seguire visita guidata alla mostra “Archeologia svelata” in biblioteca e alla Tomba della Montagnola (via Fratelli Rosselli).

Alcune iniziative sono a numero chiuso. Si consiglia di prenotare su bit.ly/nottebianca24 oppure via telefono allo 0554496851. La Notte Bianca è organizzata dalla Biblioteca Ernesto Ragionieri in collaborazione con il Comune di Sesto Fiorentino, la Società per la Biblioteca Circolante e con la partecipazione di tante realtà culturali e artistiche del territorio.

Programma completo su www.bibliosestoragazzi.it/nottebianca2024/.