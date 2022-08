Torna l’Antica Fiera di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Il 26, 27 e 28 agosto torna l’Antica Fiera di Lastra: tre giorni di eventi, mercatini, mostra del bestiame, musica, spettacoli, mostre d’arte, tornei sportivi e tanto altro. Le piazze e le strade del centro storico di Lastra a Signa si animeranno grazie alla storica manifestazione giunta ormai alle 241° edizione. La Fiera sarà inaugurata venerdì 26 agosto alle 18 in piazza del Comune con i saluti istituzionali, la lettura dell’antico editto della Fiera a cura dell’attore Alessandro Calonaci con l’esibizione degli sbandieratori della Valmarina accompagnati dalla banda musicale della Misericordia di Malmantile. Dalle 18.30 potranno essere visitate le mostre: quella dell’artista Giulia Marcucci in sala consiliare del palazzo comunale e la mostra performativa e di arti visive Red Zone all’Antico Spedale di Sant’Antonio (aperte durante tutti giorni della fiera). A partire dal 26 agosto sarà anche possibile visitare la mostra del bestiame in piazza Garibaldi (nello spazio sotto le mura) con bovini, ovini, specie avicole, animali da cortile, alpaca e cavalli.

Sempre il primo giorno, dalle 20, in via XXIV Maggio torna La cena della Fiera, organizzata e servita dai commercianti con intrattenimento a cura di Ganga Radio (info e prenotazioni entro il 24 agosto telefono 3455866262- 3331154099). La musica e gli spettacoli partiranno dalla prima giornata della manifestazione: in piazza del Comune dalle 21.30 l’anteprima del Mostro Music Festival (con concerti e live dj set) mentre prima, alle 21, in piazza Garibaldi concerto dei Dallaz feat Deborah Castellucci.

Gli eventi dal vivo proseguiranno anche nel week end: con il Concorso canoro Note fra le mura (il 27 agosto alle 21), l’esibizione dell’attrice Gaia Nanni con accompagnamento musicale di Francesco Giorgi & Extraband (il 27 agosto alle 21.30 in piazza del Comune), la Mala Ditta in concerto (il 27 agosto alle 22 in piazza del Comune), il concerto di Milò Rhythm and love (il 28 agosto alle 18 in piazza del Comune), la street music degli Archi Mossi (domenica 28 nel pomeriggio per le strade del centro) il concerto dei Pink Space-tributo ai Pink Floyd (domenica 28 agosto alle 21.15 allo stadio comunale). La tre giorni si concluderà domenica sera a partire dalle 23 allo stadio comunale con la tombola animata da Alessandro Masti e i fuochi d’artificio musicali.

Come di consueto la fiera si presenta di grande interesse per le famiglie, tanti infatti gli appuntamenti per bambini: come la possibilità di fare un giro in carrozza gratuito della manifestazione con partenza da piazza Garibaldi (sabato e domenica, massimo 12 posti per turno). Sabato 27 alle 17.30 in piazza del Comune si terrà il Giulivo Baloon Show – Cirkfantastick, domenica 28 alle 17.30 ancora uno spettacolo per bambini, stavolta in piazza Garibaldi, a cura del progetto Sussulti Metropolitani.

Come da tradizione domenica 28 agosto dalle 9 alle 20 in via XXIV Maggio si terrà il Mercato dell’Antiquariato, mentre vespe e moto d’epoca saranno esposte in via Dante Alighieri e Corso Manzoni. Infine la novità di quest’anno sono gli eventi sportivi che arricchiranno il cartellone della manifestazione con tornei di padel, calcio camminato, basket e ciclismo.