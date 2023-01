Torna Lunaria e il Comune cerca artisti e gruppi

CALENZANO – Torna Lunaria: la magia del Festival delle Arti di strada, organizzato dalComune di Calenzano insieme all’ATC, animerà il borgo di Calenzano alto nel weekend del 17 e 18 giugno. E c’è già una novità: è aperta una “chiamata” agli artisti e ai gruppi, che potranno presentare le proprie idee e proposte al Comune di Calenzano e all’associazione culturale Petit Voyage, responsabile della direzione artistica, per partecipare al programma della manifestazione. Il tema scelto per l’edizione 2023 è incentrato sui quattro elementi: aria, fuoco, acqua e terra. Saranno valutati comunque spettacoli di qualunque genere compatibili con gli spazi, che non prevedono la presenza di un palco. “Ci apriamo a proposte e idee – dichiara l’assessore alla cultura Irene Padovani – per rendere ancora più ricca l’offerta di Lunaria, il nostro Festival che è cresciuto di anno in anno, arrivando a richiamare migliaia di presenze. La nostra intenzione è di ampliarci ulteriormente, non solo in termini numerici, ma in termini di qualità delle proposte artistiche, già molto alta”. Chi fosse interessato può scrivere una mail, entro il 27 febbraio, a petitvoyage@libero.it chiedendo il modulo per candidarsi a partecipare. Gli artisti selezionati saranno contattati dalla direzione artistica entro il 15 marzo.