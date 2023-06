Torna Lunaria nel borgo di Calenzano Alto

CALENZANO – Oltre 70 artisti, due serate di spettacoli, quattro elementi della natura: ecco gli ingredienti di Lunaria, il Festival delle arti di strada che anche quest’anno torna nel borgo di Calenzano Alto con la sua magia. L’appuntamento con la manifestazione, promossa dal Comune di Calenzano, organizzata dall’Associazione Turistica di Calenzano e affidata alla direzione artistica dell’associazione Le Petit Voyage, è sabato 17 e domenica 18 giugno. In questi due giorni il borgo medievale si trasformerà in un palcoscenico di artisti che manipoleranno fiamme, sfideranno l’aria, si fonderanno con la terra e giocheranno con l’acqua.

“Lunaria è una manifestazione consolidata – ha spiegato Irene Padovani, assessore alla cultura del Comune di Calenzano – che richiama visitatori da tutta la regione, ma puntiamo a farla crescere ulteriormente. L’obiettivo del Festival è valorizzare gli artisti consegnando loro un palcoscenico di prestigio come il nostro borgo medievale e, contemporaneamente, far scoprire il Castello di Calenzano Alto, un museo a cielo aperto”. “Nel borgo ci saranno quattro aree – hanno detto Emiliano Buttaroni e Evelyn Di Biase de Le Petit Voyage – ciascuna dedicata a un elemento naturale, con artisti che dedicheranno le loro esibizioni a quel tema. Inoltre ci saranno artisti itineranti in modo che tutta Calenzano Alto sia animatoa dalla magia del Festival. Siamo soddisfatti che molti artisti vengano da varie parti d’Italia, segno che la manifestazione è ormai conosciuta nel mondo delle arti di strada”.

“Anche quest’anno – ha detto Niccolò Taiti, presidente dell’Atc – oltre agli spettacoli si potranno trovare gli stand di cibo di strada in piazza San Niccolò, in piazza Belvedere e nel giardino del Castello. Questo grazie alla collaborazione, che è cresciuta, con le associazioni del territorio: Vab, Old River, Team Trota, Misericordia di Carraia, Cuochi fiorentini e Borgo Antico”. Il costo dei biglietti è 8 euro l’intero, 6 euro il ridotto (per i bambini da 6 a 12 anni, per i soci Coop e di ATC), gratis fino a 6 anni; saranno acquistabili in prevendita nel circuito Ticket One. La manifestazione sarà aperta dalle 19 alle 23.45, con l’apertura delle casse alle 18, alle due porte del borgo. I parcheggi consigliati sono nell’area della biblioteca CiviCa e nel centro cittadino.