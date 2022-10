Torna sabato 15 ottobre la raccolta alimentare

CAMPI BISENZIO – Torna sabato 15 ottobre in 106 punti vendita di Unicoop Firenze la raccolta alimentare. L’iniziativa è stata presentata questa mattina, presso la sede di Unicoop Firenze, alla presenza di Daniela Mori, presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze e presidente della Fondazione Il Cuore si scioglie e di Marcello Suppressa, direttore Caritas Toscana. Sarà possibile contribuire alla raccolta facendo spesa in 83 punti vendita Coop.Fi e in 23 Coop Terre di Mezzo della provincia di Siena e Arezzo. Soci e clienti che si recheranno nei punti vendita della cooperativa troveranno uno speciale allestimento che metterà in evidenza i generi alimentari di base, quelli indispensabili per chi vive in condizioni di bisogno. Basterà metterli nel carrello e, dopo aver pagato la spesa alla cassa, lasciarli ai volontari che li destineranno alle persone in difficoltà sul territorio. La raccolta è organizzata in modo da rispettare tutte le misure anti-contagio attivate nei Coop.Fi. L’elenco dei punti vendita e lista dei generi alimentari da donare sono disponibili su www.coopfirenze.it/alimentalasolidarieta

La raccolta alimentare è promossa da Unicoop Firenze insieme alla Fondazione Il Cuore si scioglie, con la collaborazione delle sezioni soci e delle oltre 200 associazioni che la cooperativa affianca nelle iniziative di contrasto all’emergenza alimentare. Saranno alcune centinaia i volontari coinvolti, insieme alle sezioni soci Coop sul territorio che da anni portano avanti con entusiasmo ed impegno le raccolte alimentari, come momenti di partecipazione e di sostegno a chi ha meno. Quest’anno, nel quadro dell’attuale emergenza economica, alla povertà alimentare si aggiungono le difficoltà legate all’aumento dei costi energetici il che, per molte famiglie, significa trovarsi nell’impossibilità di procurarsi un paniere minimo di beni e servizi energetici, ovvero il riscaldamento, il raffrescamento, l’illuminazione, l’utilizzo di elettrodomestici. Per questo, Unicoop Firenze darà con un contributo straordinario di 100mila Euro che verrà indirizzato alla Caritas e alle altre associazioni di volontariato per fronteggiare il carovita, legato in particolare all’aumento dei costi energetici. Le associazioni potranno così aiutare le famiglie in condizioni di disagio economico, sia con il contributo alimentare che con il pagamento delle utenze.

Dal terzo report a cura dell’Osservatorio delle povertà e delle risorse della Caritas Firenze, in collaborazione con il dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Università di Firenze, emerge un quadro di povertà crescente: rispetto al 2019, sono 5.740, circa 500 in più, le persone che nel 2022 hanno chiesto aiuto agli sportelli dei centri d’ascolto territoriali a Firenze. Tra il 2020 e il 2022 sono cresciute del 33,5% le persone tra i 55 e i 64 anni che si sono trovate in una condizione di reddito insufficiente a fronteggiare le normali esigenze: ormai più di 7 persone su 10 che si presentano agli sportelli Caritas denunciano difficoltà a far quadrare il bilancio familiare. Dopo la pandemia, la cifra dei pacchi alimentari è più che quadruplicata: si è passati dai 12.507 erogati tra gennaio e agosto 2019 ai 52.644 del 2022.

La solidarietà della raccolta alimentare della Fondazione Il Cuore si scioglie è un intervento a kilometro zero che sostiene subito chi ha bisogno: i prodotti donati da soci e clienti vengono direttamente ritirati dalle associazioni e dalle Caritas della regione, arrivando in poco tempo sulle tavole dei bisognosi, nelle mense solidali e negli empori della solidarietà. I generi alimentari più richiesti sono olio d’oliva e di semi, farina, pasta, conserva, carne, tonno e legumi in scatola, succhi di frutta, latte a lunga conservazione, prodotti per la prima colazione, prodotti per i bambini, di igiene personale e cura della casa.