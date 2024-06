Torna “Scandicci Open City 2024”, per un’estate all’insegna dello spettacolo

SCANDICCI – Saranno 130 gli eventi tra teatro, musica, cinema, danza, circo contemporaneo, poesia, talk show e incontri della nuova edizione di Scandicci Open City che torna quest’anno dal 6 giugno fino al 29 settembre. “Lo spettacolo è nell’aria”, è proprio il caso di dirlo, s’intitola così l’edizione di quest’anno che animerà piazze, giardini, circoli, ville con un variegato cartellone degli appuntamenti culturali della stagione estiva del Comune di Scandicci. Tra le iniziative da segnalare l’Arena estiva cinematografica al Pomario del Castello dell’Acciaiolo, la musica elettronica de La Chute, la musica colta a Villa di Vico e la prima edizione di “Florence Music Summer Contest” al Parco dell’Acciaiolo.

In occasione di Scandicci Open City, torna, dopo il successo dello scorso anno, presso il giardino del Castello dell’Acciaiolo Nutida-Nuovə Danzatorə, il festival di danza contemporanea che, a partire dal 6 giugno accoglierà spettacoli site specific pensati o riadattati in forma “nuda”, in un giardino d’estate. L’Accademia Musicale di Firenze, al Pomario dell’Agorà dell’Acciaiolo, proporrà eventi di musica e di teatro per celebrare importanti anniversari.

Sempre presso il Pomario Li.be Libera Bellezza proporrà “Cominciai a sognare anch’io”, un tributo a Fabrizio De André. Torna anche Teatro Studio Krypton con Apologia della pace e dell’armonia del movimento. Lo spazio del Pomario è ancora protagonista con OpenCine, appuntamento curato dagli Amici del Cabiria, una rassegna di film all’aperto che si comporrà di cinque serate a settimana, dal lunedì al venerdì. Immancabile la partecipazione dell’associazione APS Aria Network Culturale con il suo Cirk Fantastik!, il Festival internazionale di circo contemporaneo porterà a Scandicci con artisti nazionali e internazionali, parate, live music e laboratori gratuiti per bambine e bambini. L’associazione La Chute proporrà la seconda edizione di “In cammino verso il vuoto”: tre serate molto diverse per contenuto e pubblico di riferimento ma accomunate dall’idea che il titolo suggerisce: un cammino interattivo che condurrà verso il “vuoto”, inteso non come mancanza, ma come un salvifico distanziarsi dalla dimensione materiale della società in cui viviamo.

Officina dei sogni proporrà l’esperienza teatrale “In circolo con i bambini, per i bambini”: uno spazio di confronto per le famiglie, un piccolo motore culturale per vitalizzare e sostenere spazi alternativi del territorio cittadino con una variopinta proposta culturale. Tra le novità di questa stagione la Filarmonica “Vincenzo Bellini” che aprirà le porte del giardino della propria sede di via San Bartolo in Tuto. L’Auser di Scandicci, la sezione soci Coop Scandicci, Spi-Cgil e l’associazione culturale Mald’estro presenteranno “L’Unione fa cultura”, due spettacoli teatrali nel giardino dell’Humanitas. “Pullulat” sarà, invece, la rassegna teatrale presentata dall’associazione Art-U. Tornerà anche il consueto appuntamento con Open Ring Scandicci curato da Nem Nuovi Eventi Musicali con tre presso il Circolo Arci Le Bagnese. I Gogmagog quest’anno proporranno “Mulheres Do Brazil”, un progetto interdisciplinare che interseca teatro, musica, letteratura, poesia, talk, dedicato alla cultura brasiliana, e in particolare ad alcune delle sue figure femminili

I concerti della Fondazione Omraam presso la Villa di Vico, dimora storica del XV secolo porteranno il Recital di Nadja Dornik arpista e come pianista che si esibirà in un’emozionante concerto dedicato a Chopin, Liszt, Stravinsky e Garella. La Proloco San Vincenzo a Torri-Colline scandiccesi porterà quest’anno a Open City il suo progetto “A tutta Musica. Dal jazz alla polifonia”, rassegna jazz che mira a promuovere la diffusione della cultura musicale attraverso la proposta di spettacoli di alta qualità in luoghi di particolare pregio. Infine, una novità di questa edizione di Open City 2024 la prima edizione di Florence Music Summer Contest curato da Cna Scandicci, concorso rivolto a giovani gruppi e solisti da tutta Italia, con l’intento di scoprire e formare nuovi talenti. Informazioni, programma completo e orari su www.scandicciopencity.it.

Sara Coseglia