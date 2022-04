Torna “Sentieri della Libertà”, le passeggiate sulle pendici di Monte Morello

SESTO FIORENTINO – Torna il 10 aprile “Sentieri della Libertà” la passeggiata sulle pendici di Monte Morello in occasione del 77esimo anniversario della Liberazione. Organizzato da circoli fiorentini e sestesi la passeggiata prevede il ritrovo in gruppi di partenza diversi per percorrere i sentieri che furono le vie di comunicazione dei partigiani che combatterono per […]

SESTO FIORENTINO – Torna il 10 aprile “Sentieri della Libertà” la passeggiata sulle pendici di Monte Morello in occasione del 77esimo anniversario della Liberazione. Organizzato da circoli fiorentini e sestesi la passeggiata prevede il ritrovo in gruppi di partenza diversi per percorrere i sentieri che furono le vie di comunicazione dei partigiani che combatterono per la Liberazione. I sentieri conducono tutti alla Sella degli Scollini luogo dello sconto più cruento fra quelli che hanno interessato le pendici di Monte Morello.

I gruppi partiranno dalla Stazione di Montorsoli alle 8.30, da Sms Serpiolle Cercina alle 9, Paterno alle 8.30 e dal circolo Arci di Quinto Alto alle 9.30. Dalle 13.30 è previsto il saluto delle autorità.

Per prenotazione per la partenza da Quinto Alto: Pro Loco Sesto info@caisesto.it, per Serpiolle circolo@serpiolle.com, per Paterno fontebuona@libero.it, da Montorsoli ilcircolo@tin.it.