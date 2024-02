Torna Svuota la cantina il 19 maggio, ad aprile le iscrizioni

CALENZANO – In arrivo tre autovelox sulle strade di Calenzano. Saranno attivati su via di Pratignone, via Dante Alighieri e via di Prato. Il Comune ha ricevuto l’autorizzazione per gli impianti da parte della Prefettura di Firenze. Da lunedì 19 febbraio sarà attivato il rilevatore di velocità di via del Pratignone in direzione Campi Bisenzio. […]