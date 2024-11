Tornano a CiviCa i “Sabati dell’acqua”

CALENZANO – Tornano i “Sabati dell’acqua” con una serie di appuntamenti rivolti ai bambini. Il progetto è promosso dal Comune con il sostegno di Publiacqua, in collaborazione con l’associazione La Tartaruga. Sabato 23 novembre alle 16, ci sarà “Alberi e acqua: una storia d’amore”, percorso scientifico creativo, per bambini dai 6 agli 8 anni, sul […]

CALENZANO – Tornano i “Sabati dell’acqua” con una serie di appuntamenti rivolti ai bambini. Il progetto è promosso dal Comune con il sostegno di Publiacqua, in collaborazione con l’associazione La Tartaruga. Sabato 23 novembre alle 16, ci sarà “Alberi e acqua: una storia d’amore”, percorso scientifico creativo, per bambini dai 6 agli 8 anni, sul rapporto inscindibile tra acqua e alberi e sul loro fondamentale ruolo per la vita sulla terra in ricordo della giornata nazionale degli alberi celebrata il 21 novembre. Sabato 21 dicembre alle 16 “La casa di Babbo Natale è in pericolo?”, per affrontare il problema dei cambiamenti climatici in modo originale e coinvolgente con ipotesi di scenari futuri, più o meno realistici, a cura dei partecipanti; età indicata tra i 6 e gli 8 anni.

Sabato 18 gennaio alle 16 “Acqua sei una favola!” per piccoli tra i 3 e i 5 anni: letture animate di storie legate all’acqua con laboratorio creativo finale. Sempre per i più piccoli, sabato 22 febbraio alle 16, è in programma un laboratorio di riuso creativo per creare delle maschere a tema acquatico. Conclusione sabato 22 marzo alle 16 con una giornata finale aperta a tutte le età, per festeggiare insieme la giornata mondiale dell’acqua con un evento speciale a sorpresa. La prenotazione ai laboratori è obbligatoria al numero 055 8833421. In occasione dei laboratori verranno consegnati gratuitamente ai partecipanti dei libri sul ciclo dell’acqua, lapis realizzati con materiale di riciclo e borracce.