“Tornano i weekend del buonsenso”: i banchini del comitato del Crocifisso al mercato di Signa il 16 e 23 maggio

SIGNA – Il Comitato territorio e buonsenso torna in piazza per incontrare i cittadini di Signa. Venerdì 16 e venerdì 23 maggio, dalle 9 alle 12, saremo con il nostro stand al mercato settimanale di Signa. “Due appuntamenti – spiegano -per incontrarsi di persona, ricevere informazioni aggiornate e discutere insieme del nuovo Piano operativo del Comune, che prevede nuove costruzioni proprio nelle aree verdi e agricole tra il Crocifisso e la zona di Castello, mettendo a rischio paesaggio, sicurezza idraulica e qualità della vita. Il comitato, infatti, è nato proprio per difendere questo territorio e dare voce ai cittadini che chiedono uno sviluppo equilibrato, rispettoso dell’ambiente e del buonsenso”. “Con questi appuntamenti – dice il presidente del comitato Marco Allegri – vogliamo continuare a stare tra la gente, come facciamo fin dal primo giorno. Il nuovo Piano operativo del Comune di Signa rischia di cancellare aree verdi preziose e di compromettere per sempre l’equilibrio del nostro territorio. Per questo è importante parlarne, informare e far crescere il comitato. Invitiamo tutti a venire a trovarci ai nostri banchini, iscriversi e portare amici e conoscenti. Solo insieme possiamo fermare un piano che non rispetta il buonsenso e il futuro di Signa. Sarà possibile iscriversi al comitato, ritirare materiale informativo e portare altre persone a conoscere la nostra attività”.