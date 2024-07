“Torneo ChiantiBanca Città di Campi” di Padel: vincono Alberto Fenzi ed Enrico Lenzi

CAMPI BISENZIO – Si è concluso ieri sera sui campi del Centro Hidron il “Torneo ChiantiBanca Città di Campi” di Padel che ha visto la partecipazione di oltre settanta giocatori che si sono sfidati in un tabellone a eliminazione diretta. La conferma di una disciplina sportiva in costante crescita, con le partite che si sono […]

CAMPI BISENZIO – Si è concluso ieri sera sui campi del Centro Hidron il “Torneo ChiantiBanca Città di Campi” di Padel che ha visto la partecipazione di oltre settanta giocatori che si sono sfidati in un tabellone a eliminazione diretta. La conferma di una disciplina sportiva in costante crescita, con le partite che si sono giocate in una delle strutture più all’avanguardia di tutta l’area metropolitana e il supporto di ChiantiBanca che anche in questa occasione non ha fatto mancare il proprio supporto quando si parla di iniziative che riguardano il territorio in cui l’istituto di credito opera. A giocarsi la vittoria finale la coppia “di casa” formata da Andrea Sguanci e Stefano Schiattarella che però sono stati sconfitti da Alberto Fenzi ed Enrico Lenzi che hanno avuto la meglio con il punteggio di 6-1/6-4. Ad assistere alla finalissima e alla cerimonia di premiazione anche Damiano Bonifacio, direttore dell’Agenzia di Campi Bisenzio di ChiantiBanca, e Rossella Centineo, capo area Campi-Prato.