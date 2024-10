Torneo di scacchi alla Biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTINO – Torna alla Biblioteca “Florence Move 2024”, il torneo internazionale di scacchi organizzato da A.D. Firenze Scacchi, una associazione sportiva dilettantesca fondata nel 2004 con lo scopo di diffondere il gioco, la cultura e la passione degli scacchi nelle realtà locali. In alcune sale della Biblioteca a partire da venerdì 25, fino a domenica 27 ottobre si sfideranno giocatori di tutte le età: in particolare, nelle giornate indicate, la Sala Luzi al primo piano e l’Emeroteca al piano terra saranno riservate all’evento. Anche durante il torneo saranno garantiti i normali servizi della Biblioteca come lo studio individuale negli altri spazi al primo piano non interessati dal torneo mentre la consultazione dei quotidiani sarà spostata in un altro spazio sempre al piano terra. Per informazioni e iscrizioni al torneo è possibile visitare la pagina dedicata: https://www.firenzescacchi.it/florencemove/index.html