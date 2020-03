“Torneremo”: negli scatti del nostro Roberto Vicario ecco cosa è la Fiorentina per Firenze

CAMPI BISENZIO – Ci sono gli striscioni per rendere omaggio a Narciso Parigi ma anche un ricordo di Davide Astori. Ci sono sciarpe e bandiere viola, ci sono i tifosi della Fiorentina. Per carità, niente che voglia sminuire il periodo che stiamo vivendo, ci mancherebbe. Ma soltanto un modo, in giorni in cui si parla troppo di ripresa del campionato e di stipendi dei calciatori, per far vedere quello che è da sempre la parte più bella del mondo del calcio, quella dei tifosi. Di una tifoseria, come quella della Fiorentina, legata a doppio filo con la città e che per la città si è anche spesa “in prima persona”. Un modo, soprattutto, per provare a sperare che anche tutto questo, quanto prima, possa tornare a essere realtà e, perché no, si possa ricominciare ad abbracciarci tutti insieme dopo un gol allo stadio. Forza Firenze!

P.F.N.