Torrente Bagnolo, concluso l’intervento in località Viaccia a monte di via Pistoiese

PRATO – Il Consorzio di bonifica Medio Valdarno ha chiuso definitivamente i lavori sul torrente Bagnolo in località Viaccia realizzati nell’ambito dell’accordo quadro per vari interventi di manutenzione ordinaria delle opere murarie dei torrenti Agna e Bagnolo nei Comuni di Prato, Montemurlo e Montale. Lavori che sono consistiti nel risanamento dei muri interni con ristuccatura, chiusura di numerose brecce e rialzamento del muro nei punti richiesti dal Genio Civile sia in sinistra che in destra idraulica per un investimento complessivo di circa 180 mila euro che ha permesso così di completare e dare continuità alle difese murarie di un bel tratto esteso.

Un lavoro lungo, cominciato a ottobre 2023, necessariamente sospeso dopo le piene di novembre, e ripreso ad anno nuovo e continuato fino a poche settimane fa andando a lavorare dapprima, durante il periodo invernale, sulla parte alta e poi in condizioni di magra sulle parti basse; le condizioni dei muri si erano ulteriormente aggravate a seguito dell’alluvione del 2 e 3 novembre e quindi l’intervento è stato affrettato andando ad eseguire i lavori nel periodo invernale, anche con presenza di acqua in alveo. Ciò è stato possibile con l’impiego di ponteggi: durante il periodo invernale l’impresa ha lavorato alla parte alta del muro e quando le condizioni lo hanno permesso ha smontato il ponteggio e completato il lavoro nella parte bassa.

Un lavoro anche complesso poiché il primo tratto di muro di 175 metri, a ridosso di un gruppo di abitazioni poste tra il torrente e Via di Montemurlo, era davvero molto malandato tale da dover essere smontato e totalmente ricostruito per molti pezzi mantenendone però la geometria salvo che per un breve rialzo, richiesto dal Genio Civile, per eguagliare così la quota dell’argine in destra idraulica. Ma i lavori di sistemazione del torrente Bagnolo non finiscono qui: nei giorni scorsi è stato fatto un nuovo sopralluogo con i tecnici del GCVC nel quale sono stati individuati ulteriori tratti dei muri di sponda del torrente Bagnolo che saranno oggetto di prossimi interventi di risanamento da parte del Consorzio. Questi nuovi interventi verranno effettuati in sinergia col GCVC in prossimità dei lavori di somma urgenza che stanno ultimando.