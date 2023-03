Torselli e Draghi (FdI): “Accampamento abusivo sotto il Ponte all’Indiano. Ecco l’accoglienza voluta dalla sinistra”

FIRENZE – Sopra sfrecciano macchine e furgoni, si sentono chiaramente anche le “vibrazioni” provocate dal passaggio dei mezzi; sotto è il degrado, Sopra e sotto sono quelli relativi al Viadotto dell’Indiano, area che ieri è stata oggetto di un sopralluogo da parte del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Torselli, e del capo gruppo in Palazzo Vecchio del partito di Giorgia Meloni, Alessandro Draghi. Che si sono trovati di fronte a quadro della situazione drammatico: “Deiezioni umane dovunque, spazzatura, eternit, mobilia rotta, il rumore costante delle auto che passano sopra la testa e baracche fatte con mezzi di fortuna. Sono queste le condizioni in cui vivono almeno una dozzina di persone, immigrati di cittadinanza romena. Dopo numerose segnalazioni, ieri mattina abbiamo fatto un sopralluogo in questo nuovo accampamento abusivo che si trova sotto le corsie del Ponte all’Indiano, al termine di via dell’Isolotto. Abbiamo trovato una situazione allucinante, peggio di quella che ci aspettavamo. Uomini e donne, forse anche minori, che vivono tra gli escrementi, la sporcizia e al freddo e che sopravvivono di espedienti, talvolta illegali. Sarà un caso che i cittadini della zona abbiano riferito di un forte aumento di piccoli reati? Basti pensare che anche una nostra auto – lasciata parcheggiata per poche decine di minuti, in pieno giorno e nei pressi di una delle tanto decantate aree adibita a verde ed alle attività all’aria aperta dall’amministrazione comunale – è stata vandalizzata, aperta e svaligiata di documenti e oggetti personali”.

“Queste persone ci hanno riferito che nessuno, né del Comune né della Regione, si è mai interessato della loro condizione. Ecco quale è il risultato delle politiche dell’accoglienza tanto care alla sinistra che governa la nostra città e la nostra regione. Persone che vivono in condizioni disumane e cittadini costretti a subire furti e danni. Questa sinistra è sempre in prima fila sui palchi importanti per ribadire la sua vicinanza agli immigrati, ma poi si gira dall’altra parte laddove governa e sono evidenti i danni della sua fallimentare politica buonista. Chiediamo pertanto lo sgombero immediato del campo abusivo sotto il Ponte all’Indiano è il riapriscono della legalità in tutta la zona”.