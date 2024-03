Torselli (FdI): “Arrivano 531 milioni grazie al Governo Meloni, una vittoria per tutti i toscani”

FIRENZE – “Con la firma di oggi dell’accordo sull’utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027, grazie al Governo Meloni arriveranno 531 milioni di euro in Toscana, che si vanno ad aggiungere ai quasi 152 già anticipati per interventi di edilizia scolastica. Ringraziamo sentitamente il presidente Meloni per essere voluta venire personalmente a Firenze per […]

FIRENZE – “Con la firma di oggi dell’accordo sull’utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027, grazie al Governo Meloni arriveranno 531 milioni di euro in Toscana, che si vanno ad aggiungere ai quasi 152 già anticipati per interventi di edilizia scolastica. Ringraziamo sentitamente il presidente Meloni per essere voluta venire personalmente a Firenze per sottoscrivere l’accordo con il governatore Giani“: è soddisfatto Francesco Torselli, capo gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, e aggiunge: “Un’iniezione di risorse che saranno destinate a opere infrastrutturali, alla riqualificazione dei centri urbani, al dissesto idrogeologico, a scuole ed altri progetti destinati alla coesione sociale. Le politiche concrete del Governo Meloni smentiscono una volta per tutte le affermazioni di chi racconta la frottola per cui l’esecutivo ce l’avrebbe con la Toscana e le sue città perché guidate dal centrosinistra. Queste risorse sono fatti inconfutabili di fronte a una sprovveduta propaganda politica, che purtroppo, abbiamo ascoltato anche in queste ore. La giornata di oggi è una vittoria ed è importante per tutti i toscani, non solo per una parte politica”.

“Fra le opere che Governo e Regione Toscana hanno scelto di finanziare – conclude Torselli – ci sono un nuovo Palazzetto dello sport a Pistoia, che servirà non solo la città, ma l’intera piana, offrendo nuove possibilità a moltissimi giovani e giovanissimi; la riqualificazione dell’intero centro storico di Piombino; la realizzazione di un nuovo ponte definitivo di fianco a quello di Buriano che collega Arezzo al Casentino; la riqualificazione del patrimonio Erp nel quartiere di Sant’Ermete a Pisa; il recupero di importanti pezzi di territorio nelle province di Lucca e Firenze, oltre alla realizzazione di nuovi ed importantissimi assi viari”.