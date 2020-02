Torselli (FDI): “Coronavirus, si trasferiscano le competenze sanitarie allo Stato”

FIRENZE – “Il Coronavirus è arrivato anche in Italia. Ci sono persone contagiate in Lombardia e in Veneto, siamo di fronte ad un’emergenza che lo Stato deve gestire in maniera centralizzata, nominando un commissario ad hoc e trasferendo a lui le competenze sanitarie che normalmente sono in capo alle regioni, magari contemporaneamente alla chiusura dei confini nazionali”. A parlare così è il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Torselli.

“In Toscana – conclude Torselli – è ancora più necessario un intervento urgente dello Stato, perché oltre ai problemi comuni alle altre regioni, abbiamo in più un governatore che vorrebbe far rientrare dalla Cina 2.500 persone e che parla del Coronavirus come di qualcosa di meno grave di un’influenza”.