Torselli (FdI): “Fermi i fondi per la cassa integrazione. Giani e il Governo Conte ci dicano quando arriveranno”

FIRENZE – “Quando a marzo noi di Fratelli d’Italia denunciavamo che i fondi per la cassa integrazione erano bloccati, il Governo Conte e il Pd ci accusavano di diffondere fake news. Oggi il segretario toscano della Cisl spiega che sono ancora bloccati oltre 53 milioni di euro. Adesso Conte e Giani accuseranno anche Recce di diffondere fake news?”. E’ quanto affermato da Francesco Torselli, neo eletto in Consiglio Regionale per Fratelli d’Italia, dopo aver letto le dichiarazioni del segretario toscano della Cisl, Ciro Recce. “Mi unisco alla preoccupazione del sindacalista e all’appello che lancia al Governatore Giani di chiudere quanto prima la campagna elettorale e di iniziare subito a lavorare affinché questi fondi siano sbloccati. Voglio sapere dal presidente della Regione cosa ha intenzione di fare per far arrivare in Toscana questi 53 milioni di euro”.