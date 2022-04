Torselli (FdI): “Il nuovo ponte sull’Arno è prioritario, nessun passo indietro dalla Regione”

FIRENZE – “I cittadini della Piana attendono da oltre 50 anni un nuovo ponte sull’Arno. L’opera non può essere rimandata ancora. Per questo sarebbe inaccettabile un passo indietro da parte della Regione Toscana”: non ha dubbi Francesco Torselli, capo gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale in merito al nuovo ponte sull’Arno, e aggiunge: “Si […]

FIRENZE – “I cittadini della Piana attendono da oltre 50 anni un nuovo ponte sull’Arno. L’opera non può essere rimandata ancora. Per questo sarebbe inaccettabile un passo indietro da parte della Regione Toscana”: non ha dubbi Francesco Torselli, capo gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale in merito al nuovo ponte sull’Arno, e aggiunge: “Si tratta di una infrastruttura essenziale che collega l’Empolese alla Piana: due aree caratterizzate da un tessuto produttivo competitivo e che hanno bisogno di un collegamento viario efficiente. Ma non solo. La realizzazione di un nuovo ponte fra le due rive dell’Arno, alleggerirebbe il traffico dei numerosi pendolari e lavoratori che si spostano tra la Piana e l’Empolese nei due Comuni dell’area metropolitana. La qualità della vita di lastrigiani e signesi migliorerebbe notevolmente”.

“La Regione – conclude – deve procedere velocemente nella progettazione dell’opera, facendo tutte le valutazioni del caso. Non è più il tempo degli atteggiamenti ideologici che rispondono alla logica Nimby. Temiamo che l’infrastruttura, che per la prima volta vede consistenti investimenti, finisca alle calende greche come l’aeroporto di Firenze”.