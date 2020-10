Torselli (FdI): “In consiglio regionale è andato in scena uno spettacolo d’improvvisazione…”

FIRENZE – Ufficializzati i nomi di sette assessori su otto della giunta guidata dal presidente Eugenio Giani, fra le prime reazioni quella di Francesco Torselli, neo eletto e capo gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale: “Oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) in Consiglio regionale è andato in scena uno spettacolo di improvvisazione da parte […]

FIRENZE – Ufficializzati i nomi di sette assessori su otto della giunta guidata dal presidente Eugenio Giani, fra le prime reazioni quella di Francesco Torselli, neo eletto e capo gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale: “Oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) in Consiglio regionale è andato in scena uno spettacolo di improvvisazione da parte della maggioranza targata Pd e Italia Viva. Abbiamo atteso fino alle 17.30 perché le forze di Governo indicassero un nome per la presidenza del Consiglio regionale. Poi il presidente della giunta, Eugenio Giani, ha proposto solo sette degli otto assessori previsti e le nomine sono avvenute senza indicazione delle deleghe. E’ gravissimo che il governatore si sia presentato senza una squadra di Governo dopo quattro settimane dalla sua elezione. Questa legislatura nasce all’insegna dell’improvvisazione mentre i toscani hanno bisogno di risposte concrete per superare l’emergenza sanitaria e la crisi economica. L’esordio di Giani è un circo…”.