Torselli (FdI): “Vaccini, è “caccia” alla dose. Prenotazioni settantenni aperte e chiuse dopo un’ora e mezzo”

FIRENZE – “Nonostante le numerose proposte avanzate dalle opposizioni, la campagna vaccinale toscana non ha subìto un cambio di passo. Le prenotazioni dei vaccini per le persone che hanno tra i 70 e i 79 anni non può trasformarsi in una vera e propria “caccia alla dose”. Oggi il portale della Regione è stato aperto poco più di un’ora e mezza. Sappiamo che ciò è dovuto alla quantità di Astrazeneca arrivato in Regione, ma non è una spiegazione sufficiente. Con questo sistema sono totalmente svantaggiate le persone sole, quelle che non hanno dimestichezza con il web e i settantenni che abitano in zone della Regione mal servite dalle strutture informatiche. Giani e Bezzini devono rivedere le modalità di prenotazione del vaccino anti Covid”. E’ quanto dichiarato da Francesco Torselli, capo gruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano. “La campagna vaccinale toscana è sempre più assurda. Oggi la Regione ha pensato di realizzare un video tutorial, da consultare sul web, per spiegare ai settantenni come fare a prenotarsi online per vaccinarsi contro il Coronavirus. Facciamo un plauso alla giunta Giani per aver ascoltato i cittadini che più volte si sono lamentati di avere difficoltà nel prenotare il vaccino. La soluzione, però, non era un video tutorial, bensì una campagna comunicativa cartacea, facilmente fruibile alle persone che hanno già difficoltà a utilizzare gli strumenti informatici”.