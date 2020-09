Toscana a Sinistra, in piazza Ginori i candidati al cosiglio regionale

SESTO FIORENTINO – Piazza piena per la conclusione della campagna elettorale di Si Toscana a Sinistra ieri sera 17 settembre in piazza Ginori. A presentare il presidente del Consiglio comunale, Ivan Moscardi, che ha ricordato come questo sia stato di fatto l’unico evento della campagna elettorale, una campagna strana nell’estate del Covid, e ha presentato i 4 candidati del settore Firenze 4.

Ilaria Agostini, decente di urbanistica e da anni attiva nei movimenti, proveniente da Un’altra Città di Ornella De Zordo, ha ricordato come se la Piana e i suoi comuni sta male, il nucleo fiorentino non può stare bene. Secondo lei è necessario abbandonare la visione fiorentinocentrica nella regione e smettere di consumare suolo.

Adriano Chini ha ricordato la storia della crescita urbanistica nell’area fiorentina che però doveva concludersi, come da protocollo d’intesa del 2005, con il grande parco della Piana che avrebbe coinvolto anche il Comune di Prato. Progetto già in parte realizzato e infranto di fronte al discorso della pista dell’aeroporto. E ha attaccato quei sindaci che “dopo aver fatto tanta bagarre, ora appoggiano Giani, come se l’aeroporto non fosse un tema discriminante”.

Lorena Passerotti ha raccontato della sua esperienza diretta sul territorio calenzanese nel volontariato e ha riportato un episodio del confronto pubblico avvenuto tra lei, Alessio Biagioli e Monia Monni. Che secondo lei hanno raccontato soltanto mezze verità per cercare il voto utile. Mentre lo scollamento tra la classe politica e i cittadini.

Maurizio Quercioli ha parlato della necessità di pensare uno sviluppo diverso per il futuro. A partire dal territorio. L’idea nuova per la Toscana verde, secondo lui, viene solo da Toscana a Sinistra. E ha parlato di come la nostra piana sia una delle aree più inquinate d’Italia, che già avrebbe bisogno di essere bonificata, e fare una nuova infrastruttura è fuori discussione.