Toscana Aeroporti, approvato il dividendo da 7 milioni di euro per i soci

FIRENZE – Era il punto più atteso all’ordine del giorno nell’assemblea degli azionisti di Toscana Aeroporti Spa in programma oggi, giovedì 28 aprile. E, alla fine, l’assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo straordinario per un ammontare complessivo di 7.000.000 euro, a valere su parte della “riserva straordinaria”, di importo unitario pari a 0,3761 euro per ciascuna delle 18.611.966 azioni di Toscana Aeroporti Spa in circolazione. “Il suddetto dividendo – al lordo delle eventuali ritenute di legge – sarà messo in pagamento il 25 maggio 2022 – si legge in una nota – con stacco della cedola numero 14 il 23 maggio 2022 e record date il 24 maggio 2022”.

per quanto riguarda invece il bilancio al 31 dicembre 2021, l’assemblea degli azionisti di Toscana Aeroporti “ha esaminato e approvato, nei termini proposti dal Consiglio di amministrazione del 16 marzo scorso, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e ha preso atto dei dati del bilancio consolidato riferito al medesimo esercizio. Come già reso noto al mercato, nel 2021 sono stati 2,8 milioni i passeggeri complessivamente transitati presso gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, in aumento del 43% rispetto al 2020. I ricavi totali consolidati hanno registrato un incremento del 17,7% passando da 50,9 milioni di euro del 2020 a 60 milioni di euro. Il margine operativo lordo (EBITDA) consolidato è tornato a essere positivo per 6,5 milioni di euro rispetto al valore negativo di 801 mila euro del 2020. Il risultato netto di esercizio del gruppo si è attestato a una perdita di 5,3 milioni di euro, in miglioramento rispetto al valore negativo di 12,5 milioni di euro del 31 dicembre 2020. L’assemblea degli azionisti ha deliberato di coprire la perdita d’esercizio della capogruppo pari 6.044.603 euro con le riserve disponibili nel patrimonio netto”.