Toscana Aeroporti: Consiglio regionale contrario alla distribuzione di 7 milioni di dividendi ai soci

FIRENZE – “Abbiamo lavorato con serietà a un testo condiviso per sottolineare l’inopportunità di una simile distribuzione degli utili da parte di Toscana Aeroporti in un momento come questo. Non entriamo nelle questioni prettamente societarie ma esercitiamo, come soci pubblici dell’azienda il nostro ruolo di indirizzo e controllo”: così il consigliere regionale Pd Massimiliano Pescini ha annunciato l’accordo sulla mozione presentata da Fratelli d’Italia a firma dei consiglieri Francesco Torselli e Diego Petrucci che “esprime contrarietà rispetto alla decisione di Toscana Aeroporti che, dopo aver goduto di importanti risorse pubbliche per far fronte all’emergenza pandemica, ha deciso di corrispondere 7 milioni di euro di dividendi ai propri soci”. L’atto, votato dall’Aula all’unanimità, impegna la giunta anche a “continuare a controllare il rispetto e il mantenimento degli impegni a carico della società Toscana Aeroporti anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate alla stampa negli scorsi mesi dall’amministratore delegato della medesima società”.

Il Consiglio ha approvato all’unanimità anche la proposta di risoluzione della Lega, prima firmataria la capogruppo Elisa Montemagni, per verificare il mantenimento dei livelli occupazionali anche riferendo alla commissione competente. Votato all’unanimità anche l’ordine del giorno presentato dalla presidente del Movimento 5 Stelle Irene Galletti che, nell’ottica della tutela del lavoro, non soltanto del numero delle persone ma anche della qualità e della stabilizzazione dei lavoratori, chiede alla Giunta “di attivare con urgenza un tavolo di confronto regionale con la partecipazione di tutte le parti coinvolte, pubbliche e private, al fine di individuare possibili soluzioni per ristabilire le dotazioni organiche necessarie per un efficace funzionamento dei due scali aeroportuali toscani, la tutela dei livelli occupazionali, e la stabilizzazione del personale precario”. Respinta, invece, la proposta di risoluzione presentata da Elisa Tozzi (gruppo misto – Toscana Domani), che avrebbe impegnato il presidente e la giunta regionale “ad adottare ogni iniziativa utile al fine di aumentare la quota di partecipazione della Regione nell’azionariato di Toscana Aeroporti”.