Toscana Aeroporti, la soddisfazione dell’Unione sindacale di base per l’accordo sulle stabilizzazioni

FIRENZE – Non nasconde la propria soddisfazione l’Unione sindacale di base per la firma sull’accordo che prevede le stabilizzazioni dei lavoratori di Toscana Aeroporti. Ma, al tempo stesso, ribadisce anche che questo è “il primo passo ottenuto dopo la dura vertenza che ci ha visto scioperare e manifestare”. “Abbiamo siglato l’accordo – si legge in […]

FIRENZE – Non nasconde la propria soddisfazione l’Unione sindacale di base per la firma sull’accordo che prevede le stabilizzazioni dei lavoratori di Toscana Aeroporti. Ma, al tempo stesso, ribadisce anche che questo è “il primo passo ottenuto dopo la dura vertenza che ci ha visto scioperare e manifestare”.

“Abbiamo siglato l’accordo – si legge in una nota – con le aziende Toscana Aeroporti/Toscana Aeroporti Handling per gli incrementi di orario definitivi, a partire dal 1 novembre. Il criterio di base è stato l’anzianità di servizio come discusso e condiviso nelle assemblee dei lavoratori. Nel dettaglio gli incrementi di orario saranno così suddivisi: TAH Pisa: anzianità di servizio effettiva fino al 2016 incluso = 30 PTV stagionali che passeranno a pt misto ripartito in full-time (aprile-settembre) e PT20 (ottobre-marzo), per 8 ramp agt, 3 operai, 2 ros, 17 addetti di scalo landside; 2 PT misto a PT misto full-time (aprile-settembre) e PT20 (ottobre-marzo) per 1 operaio e 1 ros. TAH Firenze: anzianità di servizio fino al 2015 incluso = 28 PT20 a PT30, per 5 ramp agt, 8 operai, 1 ros, 14 add. di scalo landside; n. 6 PTV stagionali a PT misto su 12 mesi o PT orizzontale, per 5 addetti landside e 1 operaio. TA Pisa: 4 PTV a PT misto 12 mesi, full-time aprile-settembre e PT20 nei restanti mesi, per 3 apron safey e 1 addetta Customer Service. TA Firenze: 2 PT misto a PT orizzontale e 1 PT orizzontale a full-time, entrambe al Customer Service”.

“Le parti hanno pattuito che in caso di indisponibilità del lavoratore interessato al passaggio, la spendibilità di FTE residui sarà oggetto di incontri successivi per la definizione di ulteriori criteri di assegnazione. Inoltre, come nota a verbale, è stato stabilito che il confronto sulle ulteriori tematiche aperte nella vertenza proseguirà in tavoli successivi, a partire dalla prossima settimana, in cui verranno affrontati anche aspetti di organizzazione del lavoro (tipo la nuova riorganizzazione del gestore TA su Pisa). Abbiamo infine condiviso di rivalutare gli aspetti occupazionali al termine della winter 2022/2023”.

“Come USB – concludono – ci riteniamo soddisfatti del primo passo ottenuto dopo la dura vertenza che ci ha visto scioperare e manifestare fino al coinvolgimento delle istituzioni. Siamo coscienti che negli aeroporti toscani la strada verso l’uscita dalla precarietà e dal lavoro povero è ancora lunga e difficile ma questo accordo lo consideriamo come il punto di partenza per iniziare a dare risposte concrete alle centinaia di lavoratrici e lavoratori che da troppo tempo aspettano un contratto di lavoro degno che consenta loro un salario dignitoso e sostenibile”.