Toscana Aeroporti, lunedì 4 maggio la riapertura dello scalo di Firenze

FIRENZE – Adesso c’è anche l’ufficialità. Toscana Aeroporti, infatti, ha comunicato che, con effetto dal 4 maggio, “riprenderà l’operatività dell’aeroporto di Firenze in applicazione alle modifiche al Decreto Legge cdel 12 aprile”. “Le modifiche apportate al comma 2 dell’articolo 1 del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro della salute – continua il comunicato – prevedono infatti, a partire dal 4 maggio, l’operatività senza limitazioni per 19 aeroporti nazionali, tra cui Firenze e Pisa che non ha mai cessato la propria attività durante l’emergenza Covid-19. Su disposizione di Enac, la limitazione dell’operatività dell’aeroporto di Firenze era in vigore dal 14 marzo scorso. Presso i due scali di Firenze e Pisa sarà possibile avviare progetti pilota su sistemi di screening a tutela della sicurezza di dipendenti, passeggeri e del sistema aeroportuale nel suo complesso”.