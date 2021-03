Toscana Aeroporti: mozioni a tutela lavoratori a terra e ipotesi sospensione contributo da 10 milioni

FIRENZE – Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato ieri all’unanimità le mozioni sulla società Toscana Aeroporti presentate da Fratelli d’Italia e dalla Lega. La mozione di Fratelli d’Italia, primo firmatario Diego Petrucci e sottoscritta anche dal capo gruppo Francesco Torselli, è stata approvata all’unanimità una volta accolto l’emendamento del Partito Democratico. E impegna il presidente e la giunta regionale “ad attivarsi in modo particolare presso i membri di nomina pubblica all’interno del Cda di Toscana Aeroporti, affinché venga aperto un tavolo di confronto tra le società stessa e le istituzioni locali, la Regione Toscana e i rappresentanti dei lavoratori in riguardo all’ipotesi di vendita della società Toscana Aeroporti Handling”. E ad “agire fino alla possibilità di sospendere l’erogazione della somma di 10 milioni di euro, prevista a favore di Toscana Aeroporti Spa, fino all’apertura di tale confronto e all’esito del confronto medesimo”.

Voto unanime anche a favore della mozione presentata dal gruppo della Lega, primo firmatario Marco Casucci, sottoscritta anche da Elisa Montemagni, Giovanni Galli e sottoscritta anche da Lucia De Robertis del Partito Democratico, in merito alla procedura di esternalizzazione del servizio di handling da parte di Toscana Aeroporti Spa. L’atto impegna la giunta regionale “a garantire il rispetto degli impegni emanati dal Consiglio regionale con le emozioni numero 4 del 2020 e l’ordine del giorno numero 34 del 2020, con riguardo anche alla salvaguardia della continuità dei servizi attualmente in essere e alle tutele del personale di terra negli aeroporti di Pisa e Firenze, anche in considerazione dell’annunciata vendita di Toscana Aeroporti Handling”; a promuovere “l’apertura di un tavolo di confronto tra la società Toscana Aeroporti Spa e le istituzioni locali, la Regione Toscana e i rappresentanti dei lavoratori riguardo alla ipotesi di vendita della società Toscana Aeroporti Handling, al fine di tutelare i livelli occupazionali e la continuità dei servizi”; a riferire al Consiglio regionale “in ordine alle azioni che intende assumere per lo sviluppo del sistema aeroportuale toscano, con particolare riferimento sia all’ipotesi di vendita di Toscana Aeroporti Handling, sia in merito a come sono stati impiegati i 10 milioni previsti dalla legge regionale 95 del 3 dicembre 2020 Sovvenzione diretta alla società Toscana Aeroporti Spa”.

Respinta dall’Aula, con i voti contrari del Partito Democratico e del Movimento 5 stelle, la non partecipazione al voto di Lega e Fratelli d’Italia e tre soli voti favorevoli di Forza Italia e Italia Viva, la mozione presentata da Marco Stella “sulla necessità di proseguire con il progetto di ammodernamento della pista dell’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze”. La mozione intendeva impegnare la giunta regionale affinché “proseguisse sulla strada del potenziamento strutturale dell’aeroporto ‘Amerigo Vespucci di Firenze, in particolare della nuova pista, indispensabile al rilancio dello scalo fiorentino e dell’economia della Toscana, in un’ottica di sistema aeroportuale toscano integrato con l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa.