Toscana Aeroporti: Roberto Naldi è il nuovo amministratore delegato

FIRENZE – Il Consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti spa – società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana spa che gestisce gli aeroporti di Firenze e Pisa – riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Marco Carrai ha nominato il consigliere Roberto Naldi nuovo amministratore delegato: “Sono lieto – ha affermato Carrai – che Toscana Aeroporti possa avvalersi della comprovata esperienza e del know-how maturati da Roberto Naldi sia nel settore aeroportuale sia all’interno del gruppo fin dalla sua nascita nel 2015. Dopo aver fronteggiato gli effetti dell’epidemia Covid-19, forti della resilienza e della solidità della società, le competenze di Naldi saranno ulteriormente preziose nel pianificare la decisiva e delicata fase della ripartenza del settore. Tengo infine a ringraziare, a nome dell’intero Consiglio di amministrazione, Gina Giani per lo straordinario apporto umano e professionale assicurato alla straordinaria crescita della società in oltre 40 anni di attività”.

Il Consiglio di amministrazione ha inoltre deliberato la revoca di Roberto Naldi dalla carica di vice-presidente esecutivo e la nomina del consigliere Stefano Bottai a vice-presidente non esecutivo: Bottai va ad affiancarsi al vice-presidente, anch’esso non esecutivo, Pierfrancesco Pacini. Nominata per cooptazione, con parere favorevole del Collegio sindacale, Cecilia Carriquiry quale consigliere non esecutivo, in sostituzione di Gina Giani, che si era dimessa nei giorni scorsi per motivi personali. Il nuovo Consigliere sostituisce Gina Giani nel comitato esecutivo della società andando così ad aggiungersi a Marco Carrai, Roberto Naldi, Pierfrancesco Pacini, Vittorio Fanti, Stefano Bottai e Jacopo Mazzei.