Toscana Aeroporti: “Un confronto tecnico e un dialogo sul Masterplan? Noi sempre stati disponibili”

FIRENZE – Non c’è dubbio che il dibattito sull’aeroporto di Firenze, e in particolare sulla lunghezza della pista, sia stato particolarmente animato. Dibattito a cui oggi si aggiunge la “voce” di Toscana Aeroporti che “pur non volendo entrare nel confronto politico per la definizione dello sviluppo strategico del territorio, – si legge in una nota – ribadisce la propria disponibilità, più volte manifestata, al confronto tecnico sull’articolazione del Masterplan dell’aeroporto di Firenze.

“Lo scorso giugno, infatti, il vertice e i tecnici della società – continua il comunicato – hanno incontrato i sindaci di Prato e Campi Bisenzio mostrando il piano di sviluppo infrastrutturale. In quelle occasioni la società aveva prospettato le possibili fasi di sviluppo del piano e la disponibilità a stabilire un tavolo di confronto con le strutture tecniche dei due Comuni, al fine di condividere percorsi e soluzioni. Stupiscono, quindi, le parole del sindaco di Prato che lamenterebbe il coinvolgimento dei territori, quando alla proposta di un tavolo tecnico non ha mai dato seguito. Toscana Aeroporti ribadisce la propria disponibilità al dialogo purché sia finalizzato alla condivisione delle soluzioni e non alla procrastinazione delle decisioni”.