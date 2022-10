“Toscana beer festival” al via al Parco dei Renai

SIGNA – Torna al parco dei Renai di Signa la festa della birra. Un appuntamento in versione autunnale, che si terrà da domani, 28 ottobre, al 6 novembre con apertura dalle 19. Tanti i concerti in programma nella tensostruttura riscaldata, installata nel lotto zero del parco per garantire il divertimento. In programma un’esibizione per ogni […]

SIGNA – Torna al parco dei Renai di Signa la festa della birra. Un appuntamento in versione autunnale, che si terrà da domani, 28 ottobre, al 6 novembre con apertura dalle 19. Tanti i concerti in programma nella tensostruttura riscaldata, installata nel lotto zero del parco per garantire il divertimento. In programma un’esibizione per ogni sera, ovviamente il 31 ottobre ci sarà la festa di Halloween. Stasera Mamamia in tour, Sabato Energy Star, domenica Aperi Ollia, l’1 novembre Banana Split, il 2 serata metal, La Combriccola del Blasco salirà sul palco ai Renai il 3 novembre, mentre da venerdì 4 chiudono il week end della festa Celebrity Stars, Mamalover (il 5), Suzy Q (il 6). Ma la festa è anche per i bambini, visto che gli organizzatori hanno deciso di organizzare domenica 30 e domenica 6 ottobre, oltre che per Ognissanti (lunedì 1) eventi dedicati ai più piccoli tra giocoleria, fiabe, musica, cinema per bambini, esibizioni di falconeria e agility dog tenendo aperta la festa dalle 12 alle 19.