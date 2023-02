Toscana, seconda in Europa per la strategia nell’attrarre investimenti

FIRENZE – La Toscana è seconda in Europa e prima in Italia in termini di strategie di attrattività degli investimenti esteri. Questo è il dato che emerge dalla classifica “European cities and regions of the future 2023”, elaborata dalla rivista “fDi Intelligence”, pubblicazione bimestrale di notizie e investimenti diretti esteri (Ide) in lingua inglese del […]

FIRENZE – La Toscana è seconda in Europa e prima in Italia in termini di strategie di attrattività degli investimenti esteri. Questo è il dato che emerge dalla classifica “European cities and regions of the future 2023”, elaborata dalla rivista “fDi Intelligence”, pubblicazione bimestrale di notizie e investimenti diretti esteri (Ide) in lingua inglese del quotidiano economico-finanziario britannico Financial Times. La classifica colloca infatti la Toscana al secondo posto nella graduatoria delle regioni di medie dimensioni nella categoria “Strategia attrazione investimenti”, preceduta solo dall’Irlanda del Nord e seguita dal Cantone di Zurigo. Tale risultato migliora precedenti valutazioni, sempre positive, rispetto alla strategia regionale in termini di attrazione investimenti (nel 2021/2022 la Toscana era al decimo posto, unica regione italiana di medie dimensioni, rispetto al totale complessivo di 148 regioni europee censite).

La strategia regionale per attrarre investimenti esteri, portata avanti grazie alla presenza di Invest in Tuscany (www.investintuscany.com), ufficio dedicato alla promozione degli investimenti esteri e oggi parte della Direzione regionale per la competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione, è stato anche uno dei temi centrali discussi durante l’evento “Selecting Italy – Gli ecosistemi territoriali e la governance per l’attrazione di investimenti esteri” tenutosi a Trieste gli scorsi 24 e 25 gennaio. L’iniziativa è stata promossa dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con la partecipazione dello stesso presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Sono lieto – ha detto – del buon risultato della nostra regione. Nella scorsa edizione la Toscana è stata l’unica realtà italiana a essere premiata per la sua strategia sugli investimenti esteri nella top ten delle regioni europee di medie dimensioni e quest’anno ha raggiunto la seconda posizione. Come dimostrano anche i precedenti riconoscimenti, siamo molto orientati e determinati ad attrarre nuovi investimenti nazionali ed esteri in Toscana”.