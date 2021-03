Tozzi (Lega): “Vaccinarsi nelle aziende: approvata la nostra mozione all’unanimità. Segnale forte per le attività produttive”

FIRENZE – “Un segnale forte per le nostre attività produttive: il consiglio regionale della Toscana ha approvato all’unanimità, emendandola, una mozione che ho presentato affinché anche in Toscana si avvii l’iter per la vaccinazione nelle aziende, sull’esempio di altre regioni che hanno già siglato protocolli in tal senso, coinvolgendo le associazioni di categoria, da Confindustria […]

FIRENZE – “Un segnale forte per le nostre attività produttive: il consiglio regionale della Toscana ha approvato all’unanimità, emendandola, una mozione che ho presentato affinché anche in Toscana si avvii l’iter per la vaccinazione nelle aziende, sull’esempio di altre regioni che hanno già siglato protocolli in tal senso, coinvolgendo le associazioni di categoria, da Confindustria a Coldiretti”: a parlare così è la consigliera regionale della Lega, Elisa Tozzi. “Lo scopo è quello di rendere operativa la vaccinazione anti Covid sul luogo di lavoro e con ciò ampliare sensibilmente la copertura vaccinale della popolazione toscana, – aggiunge – una buona notizia non solo per piccole e medie imprese, artigiani, agricoltori ma in generale per tutti i toscani, perché accelerando sui vaccini si accelererà sulla ripresa economico-sociale”.