Tpl: ancora fondi disponibili per il “Bonusback studenti”, che scade il 30 novembre

FIRENZE – Ancora fondi disponibili per la richiesta del bonus del 40% riservato agli studenti delle superiori per gli abbonamenti del trasporto pubblico. L’agevolazione è estesa a tutti i Comuni della Città Metropolitana escluso Firenze, i cui studenti sono già destinatari di un’altra promozione. Il Bonusback Tpl può essere richiesto online sull’home page del sito della Città Metropolitana fino a giovedì 30 novembre. Il rimborso sarà effettuato per un solo titolo di viaggio ad abbonato, tra quelli indicati: abbonamenti autobus urbani/extraurbani annuali (10 mesi/12 mesi); abbonamenti autobus urbani/extraurbani trimestrali; Pegaso annuale; abbonamenti Trenitalia annuali. Sono esclusi gli abbonamenti mensili o altri titoli di viaggio. Il bonus Tpl è cumulabile con eventuali altri bonus promossi dal Comune di residenza e anche con il bonus trasporti statale.

L’agevolazione BonusBack Tpl studenti è inserita nell’ambito del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums). L’accesso avviene tramite Spid o Cie, da parte dell’utente intestatario del conto corrente su cui effettuare il bonifico di rimborso. Per gli studenti non maggiorenni la richiesta dovrà essere effettuata da un genitore o dal tutore. Per eventuali richieste di assistenza nella compilazione è possibile scrivere al seguente indirizzo: bonusbacktpl@cittametropolitana.fi.it o telefonare al numero 055 2760094 (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30).