Tpl, il Comune ad Autolinee Toscane: “Intervenga per ridurre i disservizi”

SESTO FIORENTINO – Interventi immediati per migliorare il servizio e risolvere le troppe criticità lamentate dall’utenza negli ultimi mesi: è la richiesta che l’Amministrazione comunale di Sesto Fiorentino ha rivolto ad Autolinee Toscane durante l’incontro con la dirigenza che si è svolto nei giorni scorsi e ribadita anche in una lettera indirizzata dal sindaco Lorenzo Falchi all’assessore regionale Stefano Baccelli.

“Tanto nell’incontro mio e del sindaco con amministratori e dirigenti di AT quanto nella lettera indirizzata all’assessore Baccelli abbiamo rappresentato le difficoltà e le carenze emerse negli ultimi mesi, con ricadute negative per gli utenti e per il traffico cittadino – spiega la vicesindaca Claudia Pecchioli – Quasi quotidianamente riceviamo segnalazioni di disservizi, ritardi e corse saltate. Abbiamo fatto presente la situazione al gestore, richiamandolo al rispetto degli standard minimi di servizio a cui ha il dovere di attenersi, anche alla luce delle risorse ad esso destinate dal nostro comune”.

“Abbiamo ben presente che i problemi riguardano gran parte dell’area fiorentina – prosegue – Anche per questo ci siamo attivati con la Regione affinché continui a ribadire ad AT la necessità di rispettare i termini contrattuali in tema di orario e numero delle corse, garantendo così un servizio soddisfacente e adeguato alle esigenze dell’area metropolitana”.