Tpl, la Città metropolitana conferma gli steward fino al 6 marzo

FIRENZE – La Città Metropolitana di Firenze ha prorogato fino al 6 marzo con risorse proprie (per 43 mila euro) e con quanto avanzato dallo stanziamento regionale (circa 14 mila euro) il servizio degli steward, in attesa del nuovo progetto “Accompagno” valido per tutta la Toscana. “Come Città Metropolitana – ha dichiarato il consigliere della Metrocittà delegato al trasporto pubblico locale Francesco Casini – riteniamo quello degli steward un servizio estremamente prezioso per consentire ai nostri studenti di utilizzare i mezzi pubblici in sicurezza.

“Si è dimostrato fondamentale fin dal rientro in classe, il 7 gennaio scorso. Per questo, – spiega Casini – insieme al sindaco metropolitano Dario Nardella abbiamo voluto riconfermarlo e prolungarlo con risorse proprie fino al 6 marzo, in attesa dell’ulteriore impegno economico proveniente dalla Regione che servirà fino alla fine dell’anno scolastico. Un ringraziamento al presidente Giani che si è speso su questo tema in prima persona, e all’assessore regionale Baccelli, per il grandissimo impegno con cui hanno reso la Toscana un modello da seguire in tutta Italia per il trasporto scolastico. E un sincero ringraziamento alla Prefettura per l’inestimabile opera di coordinamento”.

“Accanto agli steward, – conclude – informo che siamo al lavoro, in collaborazione con l’azienda di trasporto, per implementare anche il personale a bordo per controllare che le presenze non superino la capienza massima ed evitare possibili affollamenti, in particolare su alcune linee che in queste settimane hanno presentato alcune criticità”.