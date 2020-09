Tpl, nuove corse per le scuole superiori

SESTO FIORENTINO – Sono 73 nuove corse del Tpl verso gli istituti superiori della provincia, tra le nuove corse anche quelle per le tre scuole superio di Sesto Fiorentino. Le nuove corse sono frutto di un accordo tra la Città Metropolitana di Firenze, i gestori del Tpl e i dirigenti scolastici. L’elenco è stato pubblicato sull’hompage dell’ente (https://www.cittametropolitana.fi.it/tpl-nuovo-anno-scolastico-il-dettaglio-del-servizio-extraurbano/). “E’ il frutto di un lavoro letteralmente straordinario – sottolinea Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli e consigliere della Città Metropolitana delegato al Tpl – Sono state organizzate ben 73 nuove corse che consentono di coprire il territorio e la domanda degli studenti e non solo, in condizioni di sicurezza. Alcuni aspetti saranno puntualizzati in corso d’opera ma siamo soddisfatti di aver accompagnato l’inizio dell’anno scolastico con risposte puntuali e continueremo a farlo”.

Nove corse di rinforzo in Mugello (tre per l’ingresso, le altre per il rientro) per gli studenti del Giotto Ulivi e del Chino Chini; tre per la zona di riferimento di Scandicci per gli istituto Russel Newton, Meucci e Rodolico; quindi otto (quattro e quattro) per il Balducci di Pontassieve; tre per gli istituti scolastici di San Bartolo a Cintoia; tre per le scuole superiori di Sesto Fiorentino; due per il servizio a Firenze degli istituti Rodolico e d’Arte a Porta Romana; quindi sette per il Gobetti di Bagno a Ripoli; sette anche per le scuole Marco Polo, Gramsci, Peano e Saffi; quattro per gli istituti del Valdarno; due in più per gli istituti di Prato; cinque per Fucecchio; ben sedici (sette per gli ingressi) per le scuole superiori di Empoli; tre per l’Enriques di Castelfiorentino.