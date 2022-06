Tpl, Stella (FI): “Gravi inefficienze nella gestione dei bus, la Regione convochi un tavolo con Autolinee Toscane”

FIRENZE – “A sette mesi dalla vittoria della gara regionale per la gestione del trasporto pubblico locale, sono numerose e gravi le inefficienze registrate sul campo: ritardi, corse cancellate, disfunzioni di vario tipo. E’ urgente che la Regione Toscana convochi un tavolo con Autolinee Toscane, per individuare i punti che impediscono un ritorno alla normalità”. […]

FIRENZE – “A sette mesi dalla vittoria della gara regionale per la gestione del trasporto pubblico locale, sono numerose e gravi le inefficienze registrate sul campo: ritardi, corse cancellate, disfunzioni di vario tipo. E’ urgente che la Regione Toscana convochi un tavolo con Autolinee Toscane, per individuare i punti che impediscono un ritorno alla normalità”. Lo afferma il capo gruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che ha presentato un’interrogazione sul tema. “Solo pochi giorni fa, anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella – ricorda Stella – si è detto “molto insoddisfatto di questi primi sette mesi di Autolinee Toscane”, definendo “indecente il livello di inefficienza di questa azienda a sette mesi dalla vittoria della gara regionale”. Una presa di posizione forte, che testimonia come questa insoddisfazione sia percepita in maniera bipartisan, tanto nel centrosinistra che nel centrodestra”.

Per questo, il capo gruppo di Forza Italia chiede alla Regione di “sapere quali linee e corse sono state soppresse, se sono state riattivate tutte le linee sospese a causa della pandemia”, ma anche “se sono state aggiunte nuove linee, se sono stati acquistati nuovi mezzi” e “se la gara regionale per la gestione del tpl è stata rispettata in tutto o in parte. Vogliamo anche sapere – chiede Stella – se e quanti autisti intende assumere Autolinee Toscane, visto che l’azienda si è giustificata per i disguidi dicendo di essere sotto organico”.