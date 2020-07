Tra due anni il Polo sanitario (il primo edificio) e intanto i lavori alla “Scatola Nera”

SESTO FIORENTINO – Si avvicina sempre di più la costruzione del nuovo polo sanitario Asl di viale Ariosto-via Tassoni. Secondo i progetti presentati dalla Asl la nuova struttura potrebbe essere avviata con la creazioe di un primo lotto tra poco più di due anni. Quella del polo sanitario di via Tassoni è una storia lunga iniziata oltre venti anni fa poi proseguita in un percorso ad ostacoli che ha bloccato più volte la realizzazione. Il nuovo progetto del presidio sanitario occuperà 7mila mq e avrà la forma di una “H” con due edificio (Nord e Sud) collegati tra di loro. La costruzione avverrà a stralci e questo permetterà di avere prima l’edificio nord verso viale Ariosto che si estenderà su 3280 mq dove saranno ospitati la riabilitazione, la salute mentale adulti, infanzia e adolescenzia e la sede della Società della Salute. Questa prima porzione avrà un costo di 5.995.000 euro sostenuti dalla Asl. Il secondo lotto sarà realizzato una volta ottenuta la disponibilità economica che, secondo l’assessore regionale Stefania Saccardi potrebbe avvenire appena concluso il primo lotto. “Sono fiduciosa – ha detto l’assessore regionale Saccardi – che da qui al 2022 si potranno trovare le risere per prossimo lotto anche con risorse che arrivano dall’Europa e allora invece di chiudere il cantiere per la conclusione del primo lotto potremo continuare a tenerlo aperto”.

Nel secondo stralcio che prevede due edifici saranno collocate le attività di ingresso-area accoglienza, Cup, accettazione prelievi, Sert, area ambulatoriale, Servizio infermieristico poliambulatoriale e domiciliare, consultorio ostetrico-ginecologico, archivo centrale, sala riunioni, sterilizzazione centralizzata e spogliatio centralizzato del personale, spazio bar.

Luca Meucci, direttore area manutenzione e gestioni investimenti area Firenze, ha ricordato il cronoprogramma del primo stralcio del progetto con la realizzazione del primo edificio che è già partito, a questo seguirà l’approvazione del progetto esecutivo e l’affidamento mediante gara d’appalto dei lavori. Il progetto esecutivo dovrebbe andare all’approvazione entro dicembre 2020. Dopo inizierà l’iter per la gara d’appalto, l’avvio dei lavori previsto a giugno 2021. Gli interventi avranno la durata di 18 mesi pe concludersi a fine 2022.

“Questo investimento consentirà – ha detto l’assessore regionale al diritto alla salute Saccardi – di rafforzare e qualificare ancora di più i servizi socio-sanitari del territorio. Questo progetto è una risposta concreta al fabbisogno dei cittadini, che in un unico luogo potranno trovare professionisti di elevata competenza e spazi moderni, accoglienti e confortevoli. Il nuovo Polo sanitario sarà un esempio di come l’integrazione tra servizi, in una sede più ampia e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, sia non solo possibile, ma anche necessaria per i molteplici vantaggi che comporta”.

Nel frattempo verrà riqualificata anche la sede della Asl di via Gramsci, la cosiddetta “Scatola nera” che, per interventi legati al miglioramento microclimatico vedrà il rifacimento delle facciate di colore chiaro, e la copertura dell’edificio. Una riorganizzazione necessaria in attesa dell’apertura del Polo sanitario. L’accordo siglato tra Ausl Toscana e Comune di Sesto Fiorentino prevede lavori di manutenzione con la realizzazione di ambulatori aggiuntivi da destinare a consultorio, l’ampliamento del Centro Prelievi e le opere di adeguamento impenati e prevenzione incendi. I lavori prenderanno il via entro la fine dell’anno e i costi complessivi saranno di circa 2 milioni di euro.

“L’investimento sulla struttura del territorio è importante – ha detto l’assessore al sociale del Comune Camilla Sanquerin – un passo importante per il servizio di prossimità”.

“La soddisfazione è molta – ha detto il sindaco Lorenzo Falchi – quattro anni fa riprendemmo il filo del discorso sulla presenza della Asl sul territorio. La crisi sanitaria che abbiamo vissuto ha reso evidente come gli investimenti sulle strutture sanitarie, e in particolare il potenziamento delle strutture territoriali, siano investimenti sul benessere delle persone e per questo non possiamo che essere felici della partenza di un percorso importante che permetterà finalmente a Sesto di avere una nuova struttura sanitaria in linea con le necessità di un territorio come il nostro, per garantire agli operatori di poter svolgere il proprio lavoro al meglio e di avere prestazioni all’altezza in una struttura moderna ed efficiente, a misura di persona e al servizio delle fasce più deboli. Oltre a questo riusciremo a rendere migliore l’utilizzo della Scatola Nera, incrementando servizi e spazi in particolare per le fasce più deboli: un altro risultato importante e atteso”.