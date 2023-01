Tra fenicotteri e aironi: riapre al pubblico l’Oasi Wwf Stagni di Focognano

CAMPI BISENZIO – Dopo importanti lavori di ampliamento e potenziamento dell’area protetta, riapre al pubblico l’Oasi Wwf Stagni di Focognano. Lavori che saranno completati durante la prossima estate, quando verrà ultimato anche il Centro visite: “Oggi però, con la riapertura al pubblico dell’area del parcheggio e della via di ingresso, – si legge in una nota – è possibile dare di nuovo inizio alle visite guidate che interessano la porzione centrale dell’Oasi. È un periodo molto interessante per gli avvistamenti. Siamo infatti in inverno ed è il momento in cui varie specie svernano in gran numero. Decine e decine di fenicotteri, aironi e anatre sono dunque “pronti” per mostrarsi al pubblico”. Questi gli orari: sabato e domenica (fino al 15 maggio) due visite la mattina, una alle 10 e l’altra alle 11.30 mentre il pomeriggio la prima visita sarà alle 15 e la seconda (a partire dal mese di aprile) alle 16.30. “Inoltre – continua il comunicato – tutti i giorni feriali è possibile prenotare per le scuole e i gruppi organizzati. Sempre su prenotazione, ed è una novità, i bambini possono festeggiare il proprio compleanno all’Oasi mentre per i fotografi naturalisti valgono gli stessi orari del pubblico. Come da tradizione, infine, tutti i primi e terzi sabato del mese viene organizzata una grande giornata di volontariato, specificamente preparata per introdurre tutti i nuovi volontari nel cuore delle azioni di gestione degli habitat e di conservazione delle specie. Per qualsiasi informazione telefonare al numero 338 3994177”.