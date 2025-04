Tra Forte dei Marmi e Campi Bisenzio, l’assessore Matteini replica a Confesercenti: “Ritorno positivo per tutte le attività”

CAMPI BISENZIO – “Dispiace leggere nella presa di posizione di Confesercenti una valutazione che, a nostro avviso, rappresenta un’occasione persa: quella di cogliere il lato positivo e le potenzialità di questa iniziativa”. Parole, queste, dell’assessore allo sviluppo economico del Comune di Campi Bisenzio, Daniele Matteini. Che replica così all’associazione di categoria e ad Anva Confesercenti in merito alla questione che in questi giorni sta tenendo banco nel nostro Comune: l’arrivo, sabato 3 maggio, degli “Ambulanti di Forte dei Marmi”. Confesercenti, infatti, ha criticato aspramente questa decisione che andrebbe, così come dicono, a scapito di chi tutte le settimane lavora a Campi grazie ai propri banchi. “L’arrivo del mercato degli “Ambulanti di Forte dei Marmi”, – conclude Matteini – realtà conosciuta a livello nazionale, è stato pensato come un’opportunità di richiamo per la città, capace di attrarre visitatori anche dai Comuni limitrofi e di generare un ritorno positivo per tutte le attività del territorio. Molti operatori del nostro mercato infatti, hanno scelto liberamente di essere presenti già dal mattino, interpretando l’evento come un’occasione senza dare una lettura negativa. Le polemiche teniamole per quando servono davvero”.