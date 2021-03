Tra i fiori al mercato anche le “piante d’aria”

SESTO FIORENTINO – Anche per oggi domenica 28 marzo in piazza IV Novembre, in via Cavallotti e in via Alighieri ci sono i banchi del mercato dei fiorii e delle piante e con alcuni banchi dedicati alla gastronomia. Tra i banchi del mercato si scovano anche curiosità e golosità. Tra le cuiriosità le “Piante d’aria”. […]

SESTO FIORENTINO – Anche per oggi domenica 28 marzo in piazza IV Novembre, in via Cavallotti e in via Alighieri ci sono i banchi del mercato dei fiorii e delle piante e con alcuni banchi dedicati alla gastronomia.

Tra i banchi del mercato si scovano anche curiosità e golosità. Tra le cuiriosità le “Piante d’aria”. In piazza IV Novembre tra i colori dei fiori distesi nella parte centrale, ad attirare l’attenzione è un banco di piante dalle molte sfumature del verde, appese al gazebo, alcune appoggiate sul banco, custodite in culle formate da rami. Sono le piante d’acqua. “Sono definite piante d’aria perchè non hanno radici – spiega Leonardo Campinoti che mostra come le piantine calve, senza radici – e il loro nutrimento lo assorbono dall’aria grazie ai Tricomi, particolari strutture che si trovano sulle foglie”. Le piantine dalle lunghe dita sono coperte di una leggera peluria, i tricomi, spiega il titolare del banco la cui azienda si occupa di portare queste particolari piante nei mercati non solo toscani. “Sono piante che non hanno bisogno di terra – spiega – possono essere appese, legate o semplicemente appoggiate su qualsiasi supporto”. In inverno se ne stanno in casa e in estate possono stare all’esterno.

In questo mercatino allegro e colorato si trovano anche i saponi di Provenza il cui profumo invade l’aria, le composizioni di piante grasse avvolte in una sorta di gomitolo, oppure la classica lavanda. Girando l’angolo, entrando in via Alighieri si incontrano i sapori delle regioni italiane, da quelli più piccanti calabresi, alle arancine (o arancini) siciliani, ai formaggi e alle confetture.

Il Mercato dei Fiori, organizzato da Periscopio Comunicazione in collaborazione con la Pro Loco ed il Comune di Sesto Fiorentino, l’Associazione “Sesto Sotto Casa” e Confesercenti Firenze con la presenza dei volontari dell’associazione La Racchetta,. è aperto oggi fino alle 20.