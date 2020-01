“Tra materia e forma” al Centro espositivo Antonio Berti

SESTO FIORENTINO – Una “conferenza” per mettere a confronto i vari linguaggi dell’arte e uno spettacolo che “darà parola” alle opere d’arte: è il doppio appuntamento che l’associazione ZerA proporrà sabato 25 gennaio dalle ore 17 presso il Centro Espositivo Antonio Berti. Pittori, attori, restauratori e artisti si confronteranno e discuteranno dell’impatto che la commistione tra differenti linguaggi espressivi ha su chi osserva e vive l’opera d’arte. A seguire andrà in scena il vernissage teatrale “Tra materia e forma” di Ilaria Mangiavacchi, una mostra teatrale dedicata all’opera di Antonio Berti.

