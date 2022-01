Tra scuola e teatro: è Vittoria Carrai, giovane promessa del musical

SESTO FIORENTINO – “Da piccola mi divertivo ad esibirmi in piccoli spettacoli davanti alla mia famiglia. Il teatro mi è sempre piaciuto”. Vittoria Carrai, 17 anni il 25 gennaio di quest’anno, è una giovane attrice di musical e il suo sogno è quello di poter esibirsi a Brodway. Per adesso Vittoria studia. Studia per raggiungere […]

SESTO FIORENTINO – “Da piccola mi divertivo ad esibirmi in piccoli spettacoli davanti alla mia famiglia. Il teatro mi è sempre piaciuto”. Vittoria Carrai, 17 anni il 25 gennaio di quest’anno, è una giovane attrice di musical e il suo sogno è quello di poter esibirsi a Brodway.

Per adesso Vittoria studia. Studia per raggiungere il suo obiettivo pur continuando a seguire le lezioni al linguistico del Calamandrei e lezioni di arte scenica alla Musical Time Academy. La sua passione per il teatro ha trovato il palcoscenico giusto quattro anni fa.

“Sto studiando alla MTA di Calenzano diretta dal regista, coreografo e produttore Denny Lanza.- racconta Vittoria – è una scuola dove si imparano le basi per affrontare il musical, è una delle pochissime scuole di questo tipo. Quando sono arrivata si chiamava MAGDA ed era un percorso di formazione, oggi la scuola si è notevolmente sviluppata e chi entra sostiene un provino”. MTA ovvero Musical Time Acadamy di via Vittorio Emanuele mette a disposizione degli studenti una serie di corsi utili per affrontare il musical.

“All’inizio per me era solo una grande passione – racconta Vittoria – ma da due anni a questa parte ho capito che è proprio quello che voglio fare nella vita. Ho seguito lezioni di arti sceniche dalla danza, in particolare il tip tap alla recitazione”.

La scuola di musical, racconta Vittoria “prende molto tempo e spesso non c’è lo spazio per coltivare nuove conoscenze, ma ho chi mi sostiene e non solo la mia famiglia che mi aiuta costantemente, ma anche i mie amici più stretti e i compagni di scuola”.

Il piano di studi è impegnativo, spiega Vittoria “ma per adesso riesco a conciliare anche lo studio delle lingue al Calamandrei. In questi giorni stiamo preparando il debutto italiano di un musical, sitratta di Spring Awakening. Andremo al teatro di Bucine il 12 marzo e poi in tournée a Milano, Firenze e in altre città italiane”.

“Per costruire il mio personaggio – spiega Vittoria – mi sono documentata sull’opera originale, ma poi ho cercato di disegnarlo addosso a me, seguendo la mia sensibilità”.

Vittoria Carrai non nasconde di essere emozionata nell’affrontare questo lavoro, molto importante anche per la sua carriera.

Quando sono sul palcoscenico mi piace comunicare qualcosa al pubblico – spiega Vittoria – divertirmi e divertire chi sta davanti a me è una delle condizioni importati per questa attività. Mi piacerebbe lavorare presto in qualche produzione importate e poi arrivare a Brodway”.

Del resto, per dirla con Cenerentola “i sogni sono desideri di felicità” e se “sogi e speri fermamente” prosegue la canzone “il sogno realtà diverrà”.