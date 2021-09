Tra solidarietà e socialità torna il Tempo ritrovato dell’Auser Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Solidarietà, socialità, educazione permanente, aiuto alla persona, turismo sociale e attività con le scuole: tutto questo è ciò che l’Auser rappresenta e che continua a portare avanti con grande impegno. L’occasione per ricordarlo è stata la presentazione dell’anno 2021-2022 di “Il tempo ritrovato”, avvenuta sabato 25 settembre presso la Limonaia di Villa Montalvo. A presentare questa nuova edizione è stata la neo presidente di Auser Campi Bisenzio, Ruchia Ali Osman. Presenti al tradizionale appuntamento inaugurale anche il sindaco Emiliano Fossi, la presidente dell’Auser territoriale di Firenze Giovanna Malgeri, l’assessore al Welfare Luigi Ricci e Monaldo Mucci, primo presidente dell’Auser di Campi.

Proprio dalla parola solidarietà è partito il primo intervento della presidente Osman che ha voluto ricordare la vicinanza dell’Auser “ai lavoratori della Gkn e alle loro famiglie, al popolo afghano e di Haiti, alle vittime del covid 19 e a quelle popolazioni escluse dalla possibilità di avere il vaccino, alle vittime di violenza, a chi muore in mare e a chi muore sul lavoro”. A ricordare il ruolo centrale dell’Auser nella vita della comunità campigiana è stato il sindaco Fossi “Questo è un momento importante che contrassegna l’attività di una delle principali associazioni del nostro territorio. Un punto fondamentale per la vita di una comunità, se vogliamo avere comunità che includano, è quello del passaggio generazionale, del trasmettere e attualizzare i valori fondativi, ed è ciò che fa l’Auser. Per questo mi fa particolarmente piacere salutare Monaldo Mucci che è stato ed è un punto di riferimento e un maestro, che ha saputo trasmettere i valori della libertà, della giustizia sociale, della fratellanza e dei diritti, del bisogno di creare una comunità che non lasci indietro nessuno. Nei giorni della pandemia questa necessità è stata particolarmente evidente perché senza associazioni come la vostra e senza l’aiuto di cittadini altruisti, tanti sarebbero rimasti esclusi”. Uno spirito di comunità che infatti torna anche nelle parole di Mucci “La crescita culturale dei nostri soci è sempre stata di primaria importanza perché l’individualismo altrimenti prevarrebbe e ne pagheremmo tutti il prezzo. Per questo mi fa piacere aver contribuito a gettare il primo seme per la nascita dell’associazione; perché è importante far sentire il vincolo dello stare insieme”.

La presentazione della nuova edizione di “Il tempo ritrovato” è stata anche l’occasione della prima uscita ufficiale della nuova presidente dell’Auser territoriale “Proprio due anni fa – ha ricordato Giovanna Malgeri – la prima iniziativa a cui partecipai per l’Auser territoriale fu la presentazione del programma culturale dell’Auser di Campi. Ebbi modo di conoscere ciò che l’associazione faceva e rimasi sorpresa dalla quantità di lavoro che l’Auser portava avanti. Ho sempre pensato che l’Auser di Campi fosse un’eccellenza; qui vengono fatte attività di grande spessore e tra le cose che mi hanno colpito c’è anche il rapporto che è riuscita a costruire con le altre associazioni. Qui ci si sente parte di una comunità”.

Davvero ricco e interessante anche il programma proposto per questo “anno scolastico” dall’Auser di Campi, un programma che come da tradizione ha preso il via con un approfondimento curato dal maestro Massimo Barsotti; il tema scelto per l’evento è stato “La musica che (ri)unisce”, un viaggio attraverso i capolavori musicali veicolo di unione e fratellanza. I prossimi appuntamenti con “Il tempo ritrovato” inizieranno dal 29 settembre e si svolgeranno ogni mercoledì alle 16. Tornano anche gli incontri del giovedì con il “Circolo del ben-essere” insieme a Paola Lupparelli e col “Salotto del giovedì” seguito da Anna Maria Guideri. Riprendono inoltre il laboratorio delle Bucacenci, i corsi di scrittura creativa a cura di Maila Meini, di storia con Giovanni Bacci, di alfabetizzazione informatica con Paolo Berni, di musica e guida all’ascolto col maestro Barsotti e di yoga. Sempre attivo anche lo sportello avvocati e pronte a riprendere il via anche le iniziative dedicate al turismo sociale.

Valentina Tisi