Tramvia: con la “fase 3” si sale a 103 posti

FIRENZE – Sale a 103 posti la capienza massima consentita nel tram. A seguito dell’avvio della “Fase 3” dell’emergenza Covid-19, il numero dei posti disponibili sul tram è aumentato, passando da 42 a 103, sia seduti che in piedi, salendo a circa il 40% dei posti disponibili pre-Covid (rispetto ai 272 posti della capienza massima). Oltre a questa variazione, su ogni tram i passeggeri troveranno due dispenser di gel igienizzanti per consentire l’igienizzazione delle mani, così come suggerito dalle ultime ordinanze comunali e regionali, che – sulla base delle indicazioni dell’OMS – hanno revocato l’obbligo dei guanti e sconsigliato l’utilizzo.

Per rendere chiaro dove posizionarsi saranno applicati dei segnaposto sul pavimento del tram: cerchi di colore blu, con il simbolo delle scarpe e la scritta – in italiano e in inglese – “stai qui”. Le sedute dove non è possibile sedersi saranno segnalate da catenelle di plastica, rosse e bianche. Le modifiche a tutti e 48 tram della flotta saranno effettuate progressivamente e si concluderanno rapidamente, nel giro di solo qualche giorno. La variazione del numero massimo dei passeggeri scatta a seguito di un nuovo Dpcm che, sulla base dell’evoluzione dello stato epidemico e, pur prevedendo indicazioni improntate alla tutela della sicurezza dei cittadini, consentono una maggiore fruibilità dei servizi di trasporto pubblico, ampliandone la capienza.

Resta l’obbligo di indossare la mascherina, che deve coprire naso e bocca, e rimane diversificato l’uso delle porte, riservando quelle in testa e in coda all’entrata, e quelle centrali alla discesa. Il tutto è ben indicato dall’apposita segnaletica sia su tutte le porte che a terra. Lungo i marciapiedi di ogni fermata sono presenti “frecce verdi” per indicare l’accesso e “frecce rosse” per indicare l’uscita dei passeggeri. A ogni fermata c’è un pannello informativo con tutte le indicazioni e viene diffuso un messaggio sonoro che ricorda le regole da rispettare per tutelare sé stessi e gli altri passeggeri. All’interno dei tram sono stati istallati pendini informativi per ricordare il comportamento da tenere durante il viaggio. Maggiori informazioni con tutti i dettagli su orari e frequenze su www.gestramvia.com.