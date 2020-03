Tramvia, dal 1 aprile ridotte ancora le corse. Ma il servizio non si ferma

FIRENZE – Rimodulate frequenze e orari del servizio della tramvia di Firenze. Da mercoledì 1 aprile sarà garantita una corsa tutto il giorno ogni 8 minuti per la linea T1 e ogni 9 minuti per la linea T2. La variazione è stata definita dal Comune dopo le ultime disposizioni e misure urgenti a livello nazionale per contrastare la diffusione del Covid-19 con le conseguenti restrizioni agli spostamenti imposte dal Governo e la chiusura della attività produttive considerate non essenziali. La decisione è stata presa anche a seguito della disposizione della Regione Toscana di ridurre ulteriormente trasporto pubblico locale.

Anche se con una frequenza ridotta, però, non ci saranno interruzioni e il servizio continuerà a viaggiare sempre tra le 5 e mezzanotte e mezzo. Inoltre, è sospeso il servizio notturno il fine settimana e soppressa la fermata T1 Cascine. Il trasporto pubblico viene garantito e continua a essere essenziale per coloro che devono spostarsi per lavoro, motivi di salute o estrema necessità. L’orario e le frequenze rimarranno in vigore fino a nuove e ulteriori disposizioni. Dettagli su orari, frequenze, prime ed ultime corse sulla pagina “orari” del sito www.gestramvia.com