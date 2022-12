Tramvia, entro fine anno la gara per la linea 4 dalla Stazione Leopolda a Campi Bisenzio

FIRENZE – Ancora passi avanti per il completamento del sistema tramviario fiorentino. La giunta comunale ha approvato infatti due delibere relative alla linea 3.2.1 da piazza della Libertà a Bagno a Ripoli e alla linea 4 che collegherà la stazione Leopolda a Campi Bisenzio. “Sono sicuramente due atti importanti – ha spiegato l’assessore alla mobilità di Palazzo Vecchio Stefano Giorgetti – che segnano un passaggio fondamentale per la realizzazione di queste due linee e per il completamento del sistema tramviario fiorentino. Per quanto riguarda la linea per Bagno a Ripoli il progetto è quello già approvato dalla giunta il 19 ottobre e dal consiglio comunale il 7 novembre. Nei prossimi mesi si procederà alla contrattualizzazione ed entro la fine dell’estate all’avvio dei lavori che dureranno 30 mesi. L’obiettivo è la messa in esercizio nei primi mesi del 2026″. “Sulla linea Leopolda-Piagge – ha aggiunto l’assessore Giorgetti – la gara sarà bandita nei prossimi giorni, comunque entro la fine dell’anno, in modo da concludere l’interno l’intervento, sia per quanto riguarda la tramvia sia la viabilità, entro il 2026 come imposto dal Pnrr da cui arrivano le risorse per il secondo lotto Piagge-Campi Bisenzio”.

Linea Leopolda-Campi Bisenzio

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico “rafforzato” del tratto Piagge-Campi Bisenzio (4.2) che consente di andare in gara per l’appalto integrato (progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione) per l’intera linea, dalla stazione Leopolda a Campi Bisenzio. La gara unica dei due tratti cancella definitivamente l’ipotesi del deposito provvisorio dei tram alle Piagge dato che sarà realizzata la struttura definitiva nell’area compresa tra l’autostrada e l’ex inceneritore alle porte di San Donnino. “Nella gara – si legge in una nota – anche la progettazione esecutiva e la costruzione della viabilità di collegamento tra via Pistoiese e viale Fratelli Rosselli (che scaricherà in modo significativo i volumi di traffico che attualmente utilizzano la direttrice di via Baracca) e di quella di ricucitura nel quartiere delle Piagge”.

Linea Libertà-Bagno a Ripoli

La delibera approvata riguarda la documentazione economica necessaria all’avvio delle procedure di contrattualizzazione relative ai lavori della linea piazza della Libertà-Bagno a Ripoli. Su questo quadro economico aggiornato e verificato con la tabella dei prezzi del 2022 il concessionario (Tram spa) presenterà un’offerta per la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione della linea. “Su richiesta del Comune di Bagno a Ripoli – conclude il comunicato – la realizzazione del parcheggio scambiatore in corrispondenza del capolinea potrà essere stralciata dal progetto complessivo e potrà essere oggetto di un appalto specifico gestito dalla stessa amministrazione”.