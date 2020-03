Tramvia, FareCittà: “Soddisfatti dello studio di fattibilità di Confindustria”

CAMPI BISENZIO – “Con assoluta soddisfazione” FareCittà commenta la notizia che Confindustria Firenze, Camera di Commercio di Firenze e Confcommercio Firenze hanno presentato “uno studio di pre-fattibilità per il prolungamento della linea tramviaria verso l’Osmannoro, con allo studio tre ipotesi che prevedono di raggiungere la zona industriale fra Firenze e Sesto Fiorentino, a pochi passi da Campi Bisenzio”.

“Tutte le ipotesi – si legge in una nota – prevedono di attestare la linea presso la rotonda della Motorizzazione, attraversando così tutta la zona industriale per decongestionare dal traffico privato, abbattere l’inquinamento atmosferico, ma soprattutto realizzare un utile collegamento che in tempi certi e rapidi risolva le esigenze di mobilità tra Firenze e il posto di lavoro di circa 65.000 addetti. FareCittà da anni si sta battendo affinchè sia realizzato il collegamento tramviario fra Campi e l’aeroporto, oggi con lo studio proposto dai tre enti appare ancora più evidente che quanto da noi e dai cittadini firmatari della petizione a sostegno dell’infrastruttura di collegamento Campi Firenze attraverso l’Osmannoro collegandosi alla linea che raggiunge l’aeroporto sia l’infrastruttura prioritaria da realizzare; pertanto invitiamo l’amministrazione comunale a dare seguito a quanto da noi richiesto e approvato in consiglio comunale circa la costruzione della tramvia che serve a Campi”.