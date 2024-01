Tramvia, Giani: “Una svolta per la mobilità metropolitana. In arrivo anche i soldi per il collegamento con Sesto Fiorentino”

FIRENZE – E’ stato uno dei passaggi più “corposi” nell’intervento del presidente della Regione, Eugenio Giani, durante la presentazione della linea 4 della tramvia, che collegherà la Leopolda al centro di Campi Bisenzio: ““Nei prossimi giorni, quando firmeremo l’accordo sui Fondi di sviluppo e coesione (Fsc) avremo i 227 milioni (113 milioni derivano dall’Fsc e i restanti dal Fondo di sviluppo regionale Fesr) per la linea della tramvia che dall’aeroporto Vespucci arriverà alle porte del Polo scientifico di Sesto Fiorentino. Inoltre, è imminente la partenza della linea verso Bagno a Ripoli”. “Quindi con Bagno a Ripoli, Campi e Sesto – ha aggiunto Giani – il sistema tramviario, il trasporto pubblico su ferro, diventerà un servizio che da Firenze collega l’intero hinterland. Ciò significa utilizzare un mezzo non inquinante e funzionale, che non ammette intersezioni, promiscuità con altri mezzi, riuscendo così ad essere molto veloce, un sistema unico in Italia che sta funzionando anche sotto il profilo della riqualificazione del territorio”. Giani ha spaziato infatti sul sistema tramviario nel suo complesso, spiegando che “siamo di fronte all’intervento più rilevante del Pnrr in Toscana. Un sistema che sta cambiando in positivo i collegamenti dell’intera area metropolitana e le abitudini delle persone”.