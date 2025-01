Tramvia, il 25 gennaio parte la nuova T2 Peretola-San Marco

FIRENZE – La fase di pre-esercizio della Vacs si avvia alla conclusione e il 25 gennaio la nuova tratta che collega Peretola a San Marco aprirà le porte a tutti i passeggeri. “Avevamo detto ai fiorentini che i cantieri della nuova linea per Bagno a Ripoli sarebbero iniziati prima dell’attivazione della Vacs e così abbiamo fatto, – ha detto il sindaco Sara Funaro – il 25 gennaio inaugureremo la linea che collegherà l’aeroporto a piazza San Marco e lo stesso giorno inizieranno i cantieri della linea Libertà-Bagno a Ripoli. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per raggiungere questo importante risultato”.

“Fino a ora abbiamo avuto i cantieri e i disagi ma a breve avremo finalmente questa nuova linea in esercizio, – commenta l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio – è molto bello che i cantieri della nuova linea per Bagno a Ripoli ripartano nel momento in cui entra in funzione la linea su cui si è lavorato negli ultimi anni. È un segno di una città che non si ferma a guardarsi allo specchio ma che ha deciso di trasformarsi e che accetta la sfida di rendere la mobilità per i suoi cittadini più semplice, più puntuale e più efficiente”. “Siamo a un’ulteriore tappa per lo sviluppo della mobilità a Firenze, – aggiunge l’ad di Gest Denis Ratto – la rete tramviaria cresce e con l’apertura del prolungamento Peretola-San Marco il servizio tramviario entrerà nel centro storico cittadino. Per l’apertura della nuova tratta abbiamo avviato la quarta edizione di Accademia e formato e assunto 20 nuove persone tra autisti, regolatori e manutentori”.

Con l’apertura della tratta si aggiungono sei fermate alla T2, allungando il percorso di circa 5 chilometri, fra andata e ritorno. I tempi di percorrenza previsti in totale da Peretola a San Marco, sono di circa 35 minuti. GEST garantirà circa 800 corse al giorno sulla T2, dalle 5 alle 00.30, che il venerdì e il sabato saranno prolungate fino alle 2 di notte. Sulla T2 ci sarà una corsa circa ogni 4 minuti e mezzo nelle ore di punta. “Dopo la fase di pre-esercizio, che ha messo in luce alcune criticità su cui i costruttori stanno lavorando, le prime settimane di esercizio vedranno l’impegno di Gest per armonizzare il servizio delle due linee, grazie al lavoro di squadra e alle professionalità presenti in azienda, potendo contare sulla collaborazione e sulla comprensione degli utenti” conclude Ratto.